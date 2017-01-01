Yeşilyurt Belediyespor: 1 Karamanspor: 2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kamp yaptığı Antalya'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Karamanspor'a 1-2 mağlup oldu.



Antalya Serik'te oynanan karşılaşmaya Önder, Ziya, Murat Avcu, Mehmet Ali, Erdal, Cuma, Loris, Yusuf, Alfonso, Vedat ve Sefa on biriyle çıkan Yeşilyurt Belediyespor'un golünü Erdal kaydetti. Kamp çalışmaları hakkında İHA'ya bilgi veren Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, kamptaki ikinci hazırlık maçında Karamanspor'a yenilmelerine rağmen sahada iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Antalya kampının sonuna geldiklerini belirten Tekin, "Kampımız boyunca iki hazırlık maçı oynadık. Bu maçların ikisini de iddialı takımlara karşı oynadık. Bir maçı kazandık, bir maçı kaybettik. Önemli olan burada neler yapabileceğimizi görmekti. İki maçında faydalı geçtiğini düşünüyorum. Kamp boyunca eksiklerimizi gördük ve ona göre de önlemlerimizi alacağız. Kampımızın sonuna geldik. Faydalı bir kamp oldu. Umarım bunu lige de yansıtırız" diye konuştu. - MALATYA