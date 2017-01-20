Yeşilyurt Belediyesinin Acı Günü

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cengiz Karabulut İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



Malatya Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Cengiz Karabulut (56) geçirmiş olduğu ani kalp krizi sonucu vefat etti. Karabulutun cenazesi 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul Şişli Merkez Cami'nde öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ayaz Ağa mezarlığına defin edilecek.



Cengiz Karabulut 1961 yılında Malatya da dünyaya geldi. ilk ve Orta öğrenimini Turan Emeksiz Lisesinde tamamladı. Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Siirt Köy Hizmetlerinde göreve başladı. Malatya Köy Hizmetlerinde ve Malatya İl Özel İdaresinde çeşitli görevlerde bulunan Karabulut, 30 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Yeşilyurt Belediyesin de Fen İşleri Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmekteydi. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Karabulut, evli ve 2 çocuk babasıydı. - MALATYA