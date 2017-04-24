Yeşilyurt Belediyesi Yeni İdari Binasına Taşınmak İçin Gün Sayıyor

Polat, "Hizmet Binası Sorununu Büyük Bir Bütçe Ayırmadan Çözdük"

Başkan Polat inceleme gezisinde yaptığı konuşmada, "Baştan aşağıya yeniden dizayn edilen binalara başkanlık makamı başta olmak üzere birim müdürlüklerini taşıyacağız. Gerek hizmet verecek birimlerimizin bir arada olması, gerekse halkımızın tüm birimlerimizin bir arada bulunduğu yerleşkede hizmet alması daha verimli bir çalışma imkânı sağlayacak. Bu binalarımızla Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası sorunu büyük bir bütçe ayırmadan harcama yapmadan çözüldü" dedi.