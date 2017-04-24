Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Taşınmak İçin Gün Sayıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MAŞTİ karşısında daha önce İl Özel İdaresi ve MASKİ hizmet binası olarak kullanılan hizmet binalarının tadilatlarının yapıldığını ve Ramazan ayı ile birlikte bu binaların Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası olarak hizmet vereceğini söyledi.



Tadilat çalışmaları devam eden binada incelemelerde bulunan Başkan Polat, burada yaptığı konuşmada, "Baştan aşağıya yeniden dizayn edilen binalara başkanlık makamı başta olmak üzere birim müdürlüklerini taşıyacağız. Gerek hizmet verecek birimlerimizin bir arada olması, gerekse halkımızın tüm birimlerimizin bir arada bulunduğu yerleşkede hizmet alması daha verimli bir çalışma imkanı sağlayacak. Bu binalarımızla Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası sorunu büyük bir bütçe ayırmadan çözmüş olduk" şeklinde konuştu. - MALATYA