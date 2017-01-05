Yeşilyurt Belediyesi Kendi Asfaltını Üretecek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Belediyemiz iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat tarafından satın alınan Asfalt Plent Tesislerimizde saatte 160 ton kaliteli ve ekonomik asfalt üretimi yapılacak. Kendi asfaltımızı artık kendimiz üreteceğiz" dedi.



Yeşilyurt İlçesindeki araç ve yaya trafiğinin sağlandığı ulaşım ağının kaliteli olması adına 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar 180 Bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirip yol çalışmalarına büyük bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediyesi artık kendi asfaltını üretecek.



-Saatte 160 ton asfalt üretimi yapılacak



Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat tarafından satın alınıp bakım ve onarımı yapıldıktan sonra yeniden faaliyete geçen Asfalt Plentin Tesislerindeki deneme üretimini Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte inceledi. İleri teknolojiye sahip bilgisayar otomasyonlu sistemi bünyesinde barındıran Asfalt Plentin Tesislerinde saatte yaklaşık 160 ton asfalt üretilebilecek. Aynı zamanda tesis içerisinde 1000 tonluk bitüm tankı ile ham madde stoğu yapılabilecek.



Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte Asfalt Plentinin kurulduğu üretim şantiyesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a tesislerdeki makineler ve asfalt üretimi yapılan alanlarla ilgili detaylı bilgiler verdi.



-"Kaliteli ve ekonomik asfalt üretimi yapılacak"



Yeşilyurt İlçesindeki tüm hizmetlerde kaliteyi hedeflediklerini, bu hedef doğrultusunda özellikle ulaşım ağının sağlıklı ve nitelikli olmasına öncelik tanıdıklarını ifade eden Polat, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Asfalt Plenti Tesislerini ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin en ücra noktasındaki yerleşim alanlarına kadar ulaşım sorununu çözüp gelecek nesillere kaliteli ulaşım ağına sahip bir ilçe bırakmak adına büyük bir gayret sarf ettik. Bu süre zarfı içerisinde toplam 180 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. 300 bine yakın nüfusu bulunan ilçemizde 82 mahallemize eşit ve kaliteli hizmetler götürmek içinde 2017 yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız. Belediyemizin iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat Şirketimiz tarafından satın alındıktan sonra bakım ve onarımı yapılıp yeniden üretime geçen Asfalt Plenti Tesislerimiz sayesinde artık kendi asfaltımızı kendimiz üretecek ve daha ucuza mal edeceğiz. Aynı zamanda asfaltta dışa bağlılıktan tamamen kurtulmuş olacağız ve asfalt temininde kar elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu.



-"Kaliteli hizmetin devamlılığını sağlamaya özen gösteriyoruz"



Asfalt üretimi sırasında tercih edilen malzeme miktarlarının ve ölçümlerinin uzman ekipler tarafından titizlikle takip edildiğini sözlerine ekleyen Polat, "Hizmette kalitenin sürekliliği ve devamlılığı önemlidir. Yapılan yolun kaliteli ve standartlara uygun olması içinde kullanılan malzeme ve asfaltın uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Standartlara uygun olmayan asfaltlarda bozulmalar sıkça görülmektedir. Değişen iklim şartları, yağmur ve kar yağışlarının yapılan yolun niteliğini bozmaması içinde gereken tedbirleri almak durumundayız. Yollarımız ne kadar kaliteli ve düzgün olursa kent yaşamının kalitesi de o kadar güzel olur. Araç ve yaya trafiğini rahat ve konforlu olması için tüm yollarımızın düzgün olması için uğraş veriyoruz. Bu hizmetleri yaparken asfaltlama için tercih edilen malzemelerin yanı sıra asfalt serim işlemleri profesyonellik ve incelik gerektiren bir alandır. Hizmetlerimizi halka ulaştırırken, doğru bir planlama, alt yapı ve tesisleşmeyi baz alarak kaliteden ödün vermeyen bir hizmet prensibine sahibiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak asfaltın ilk üretim alanından serimine kadar olan süreci titiz bir çalışmayla sürdürüp ilçemize yakışan yolları hizmete sunmaya devam edeceğiz"dedi.



-"Asfalt üretimi uzman ekipler gözetiminde titizlikle yapılıyor"



Faaliyete geçen Asfalt Plenti Şantiye Tesisiyle birlikte Yeşilyurt İlçesinin asfalt ihtiyacının karşılanacağını belirten Polat, "Yeşil Yurt İnşaat tarafından yapılan yenileme çalışmalarından sonra yeniden hizmete sunulan Asfalt Plentin tesislerin de asfalt üretimi uzman personeller gözetiminde üretim yapılacak. Saatte 160 ton üretim yapma özelliğine sahip tesislerimizde üretilen asfaltı bahar ayıyla birlikte başlayacak yol çalışmalarında kullanacağız. İlçemizin her bölgesine rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı kazandırmaya devam edeceğiz. Kaliteli ve ekonomik asfalt üretimi yapacak olan bu önemli tesisimizin Belediyemize kazandırılmasında büyük emek sarf eden Başkan Yardımcılarımıza ve Yeşil Yurt İnşaat'ın Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez'e teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Polat'ın konuşmasından sonra bilgisayarlı otomasyon sistemine sahip Asfalt Plentin Tesislerinde ilk asfalt üretimi gerçekleştirildi. Polat, tesislerdeki cihaz ve makineler hakkında mühendislerden bilgiler aldı. - MALATYA