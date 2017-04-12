Yeşilyurt Belediyesi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi Hizmete Girdi
Yeşilyurt Belediyesi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi kapılarını Malatyalılara açtı.
Yeşilyurt Belediyesi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi kapılarını Malatyalılara açtı.
İlçedeki kütüphane ve okuma salonu eksikliğinin giderilmesi adına önemli bir proje olan Bilgi Evi açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti İl Başkan yardımcıları, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları başkanları katıldı. Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinin Malatya ve Yeşilyurt ilçesine hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Bilgi Evimiz önemsediğimiz projelerimizin biridir. Malatya'nın yetiştirdiği fikir ve düşünce adamı Fethi Gemuhluoğlu'nun adını taşıyan Bilgi Evimizi geçtiğimiz günlerde ziyaret ettim, her yaştan vatandaşımızın büyük ilgi gösterdiğini gördüm, bu görüntü beni ziyadesiyle mutlu etti. Gençlerimiz buraya gelip derslerini çalışıyor, kitap okuyorlar. İki katlı binamızın alt katı kütüphane üst katı ise ders çalışma bölümü olarak hizmet verecek. Yeşilyurt Belediyesi olarak bina ile çevre düzenlemesini yaptık. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da binanın iç tefrişatının yanı sıra kütüphanedeki kitaplar noktasında ciddi destekleri oldu. Tüm hemşehrilerim adına DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, gençlerin okuma alışkanlıklarını artırmalarına yardımcı olacak proje ve yatırımlara devam ettiklerini söyledi.
Eğitime ciddi destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkürlerini sunan Demir, "2016 yılından itibaren Doğu Anadolu Bölgesinin okuyan bir bölge olması hedefinden yola çıkarak gençlerimizin okuma alışkanlıklarını artırmak maksadıyla 14 ilde toplam 80 tane kent kütüphanesi kurulması için bir proje başlattık. Bu projemiz bölgede çok büyük bir memnuniyetle karşılandı. Malatya'ya kurulması için ödenek tahsisi yapılan 10 adet semt kütüphanesinden 8'ini gerçekleştirdik. Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz de bu projeler arasında yer alıyor. İnşallah bu semtteki çocuklarımız ve gençlerimiz boş vakitlerinde buraya gelecekler kitap okuyacaklar, derslerini çalışacaklar. Semt kütüphanelerinin sayısını 2017 yılı içerisinde de artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, Yeşilyurt ilçesinin sosyal, kültürel, eğitim ve sportif yatırımlarla kabuğunu kırdığını ve sürekli geliştiğini ifade ederek, "Geleceğimizin umudu gençlerimizin eğitim faaliyetlerini yapabilecekleri mekanlar ve sosyal binalar yapmaya ayrı bir önem vermekteyiz. Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz de bu anlayış doğrultusunda yapıldı ve hizmete girdi. Fethi Gemuhluoğlu Malatya'nın yetiştirdiği, edebiyat dünyasına adını yazdırmış çok değerli bir isimdir. Fethi Gemuhluoğlu tek başına bir okuldur. Gençlerimiz buraya gelerek Fethi Gemuhluoğlu'nu, Niyazi Mısri'leri, Battalgazi'yi, Turgut Özal'ı, Recep Tayyip Erdoğan'ı okuyacaklar. Bilgi Evimiz inşallah adı gibi bir okul görevi görür ve gençlerimize yol gösterici olur" şeklinde konuştu. - MALATYA