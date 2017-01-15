Yeşilyurt Belediyesi 2016 Yılını Değerlendirdi

Yeşişyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, belediyenin 2016 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.



Polat, Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlediği değerlendirme toplantısıyla 2016 yılında gerçekleşen hizmetler ve yatırımlarla 2017 yılında yapılacak projelerle ilgili bilgi verdi.



Belediyenin 2016 yılında 130 milyon 460 bin lira bütçe kullandığını, 2017 yılı bütçesinin ise 143 milyon 600 bin lira olarak belirlendiğini belirten Polat, şunları kaydetti:



"Araç filomuzdaki 240'a yakın iş makinesiyle ilçemizin en ücra yerine kadar hizmetlerimizi götürdük. Din, dil, ırk gözetmeksizin tüm halkımıza gönül rahatlığıyla ulaşarak, sorunlarını hızlı bir çalışma anlayışıyla çözmeye gayret ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak, hizmetleri eşit düzeyde götürdük, götürmeye devam edeceğiz."



Polat, Beylerderesi mevkisinde bir milyon 327 bin 183 metrekarelik alana Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin destekleriyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile şehir parkı yapacaklarını belirtti.



"Çer-Çöp, çöp olmaktan kurtuldu"



Uygulamaya koydukları Çer-Çöp Projesi ile 41 farklı noktada Geri Dönüşüm Evleri kurulduğunu ve bu sayede kullanılmayan, "çer-çöp" görülen eşyaların, çöp olmaktan kurtarıldığına işaret eden Polat, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar 973 kilogram atık pil, 34 bin 613 kitap, 499 bin 416 kıyafet, 19 bin 564 ayakkabı, 16 bin 803 oyuncak, 97 bin 964 kilogram ambalaj atığı toplandı. İŞGEM aracılığıyla kurulan atölyemizde toplanan malzemelerin onarımı ve tadilatı yapılarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Proje sayesinde 32 bin ağaç korunurken, 17 bin konutun bir yıllık elektrik enerjisi tasarruf edildi. 2 mobil geri dönüşüm aracıyla okullarda eğitim gezileri düzenliyoruz."



Polat, ayrıca "Sağlıklı Yaşam ve Obezite ile Mücadele Projesi" kapsamında 30 bin kişinin sağlık taramasını yaptıklarını ve vücut kitle endeksini belirlendiklerini bildirdi.