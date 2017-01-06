Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak Ayı Çalışmaları Tamamlandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı 2. toplantısında gündemdeki maddeler, komisyon raporları, teklifler ve önergeler tek tek görüşülerek onayladı. Polat, Meclisin açılış konuşmasında İzmir'de meydana gelen terör saldırısını da kınadı.



MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak Ocak ayı 1. oturum meclis toplantısına ait karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.



Meclisin açılış konuşmasında İzmir'de meydana gelen ve biri polis olmak üzere iki vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırını kınayan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "İzmir'de meydana gelen terör saldırısını lanetliyorum. Terör saldırıları ile ülkemizi iç savaşa götürmek ve birliğimizi parçalamak isteyenlere karşı dimdik ayakta durmaya ve ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Bizler bir ve beraber hareket ettiğimiz müddetçe bu terör belasından kurtulacağız. İzmir'deki hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.



Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde satışı yapılan ve Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere Caterpiller marka Geryder'in alınması onaylandı.



Konak'a spor tesisi yapılıyor



Belediye Meclisi, Konak Akademi Spor Kulübü tarafından yaptırılması planlanan, hayırsever bir vatandaşın destek verdiği Kapalı Spor Salonun yapım işi için Konak Mahallesinde belirtilen alandaki planda değişikliğe gidilmesine karar verdi.



11 madde ertelendi, 15 madde kabul edildi



2017 Yılı Ocak Ayının ikinci oturumunda 15 madde tek tek görüşülerek karara bağlanırken, 11 madde ise Şubat ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelendi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat toplantı sonunda alınan tüm kararların Malatya ve Yeşilyurt İlçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.



Şubat ayı meclis toplantısı 7 Şubat'ta



Yeşilyurt Belediye Meclisinin Şubat Ayı toplantısı 07 Şubat 2017 Salı günü saat 14.00'de MAŞTİ karşısındaki İdari Bina toplantı salonunda gerçekleştirilecek. - MALATYA