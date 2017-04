Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Yöresel Tatlar Festivali'nde yaptığı konuşmada Yeşilpınar'da gerçekleştireceği yatırımlardan bahsederek, "Yeşilpınar her şeyin en güzeline layık. Çünkü güzel insanlarımız var ve her daim bize destek olan insanlarımız var. 15 Temmuz'da il binamızda ve havalimanında ben yanımda Yeşilpınarlı kardeşlerimi gördüm. Onlara buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 16 Nisan'da da 15 Temmuz'un finalini yapacağız" dedi.



Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç ile birlikte, Yeşilpınar Yağlıdere Parkı'nda Eyüp Giresunlular Derneğinin düzenlediği Yöresel Tatlar Festivali'ne katıldı. Başta pancar çorbası olmak üzere köy ekmeği, karayemiş gibi Giresun'a has yöresel lezzetlerin sunulduğu festivalde vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel Karadeniz türküleri ve kemençe eşliğinde saatlerce horon oynadı. Genç yaşlı tüm vatandaşlar, kendi yörelerine ait birbirinden lezzetli yiyecekleri yiyerek özlem giderdi.



AK Parti İstanbul Milletveki Hasan Turan'ın da katıldığı programda bir konuşma yapan Başkan Remzi Aydın, "Hava biraz soğuk ama pancar çorbasını içtik ısındık. Öncelikle Eyüp Giresunlular Derneğimizi tebrik ediyorum. Yeni yönetimle birlikte güzel şeyler yapmaya başladılar. Sevgili hemşehrilerim Eyüp'ümüz ve Yeşilpınar'ımız gayet güzel değişimlerle yol alıyor. Güzel insanlarımızla güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bu festival bana güzel duygular yaşattı. Şakalarımızla, yemeklerimizle, horonumuzla, muhabbetimizle, memleketimizin kültürel mirasını burada yaşıyoruz. İşte hep olması gereken bu. Memleketimizin her yerinde bu manzaraları görmeyi arzu ediyoruz. Bunun için de başta hemşehri derneklerimiz olmak üzere her alanda desteklerimize devam edeceğiz" dedi.



Yeşilpınar'a yeni yatırımlar geliyor



Konuşmasında Yeşilpınar'a yapılacak yatırımlardan da bahseden Başkan Aydın, "İnşallah Yeşilpınar Girne Caddemizi çok güzel bir cadde haline getireceğiz. Işıklandırmasıyla, kaldırımıyla çok güzel bir cadde kazandıracağız. Projemiz bitmek üzere. Ayrıca Yeşilpınar'a çok güzel bir meydan yapacağız. Metro istasyonu, pazar yeri, otopark ve yeşil alanlarıyla Yeşilpınar'ımız inşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde çok güzel bir görünüme kavuşacak. Yine Özlem Çarşısı Caddesi'ni de aynı şekilde bu sene sonu itibariyle tamamlayacağız. Yeşilpınar her şeyin en güzeline layık. Çünkü güzel insanlarımız var ve her daim bize destek olan insanlarımız var. Bu desteği en son 15 Temmuz'da yaşadık. 15 Temmuz'da il binamızda ve havalimanında ben yanımda Yeşilpınarlı kardeşlerimi gördüm. Onlara buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 16 Nisan'da da 15 Temmuz'un finalini yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL