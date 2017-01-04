Yeşilova Höyüğü'ne Ziyaretçi Akını

İZMİR'de yerleşik hayatın 8 bin 500 yıl öncesine dayandığını kanıtlayan buluntuların çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü, ziyaretçi akınına uğruyor. Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin, iki yılda Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nin 36 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Bu sayının İzmir Arkeoloji Müzesi ziyaretçi rakamlarına yakın olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Derin, Bornova Belediyesi'nin kazıların yapıldığı alanın hemen yanındaki Ziyaretçi Merkezi'nin fark yarattığını vurgulayarak, "Türkiye'nin hiçbir kazı alanında böyle bir imkan yok" dedi.



Türkiye'nin en kıymetli arkeolojik alınlarından biri olan Yeşilova Höyüğü'ne olan ilgi her geçen gün artıyor. Bornova Belediye Meclisi'ne Yeşilova Höyüğü ile ilgili bir sunum yapan Kazı Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin iki yılda 36 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Derin bu sayının İzmir Arkeoloji Müzesi ziyaretçi rakamlarına yaklaştığını vurguladı. Bornova Belediyesi'nin kazıların yapıldığı alanın hemen yanındaki Ziyaretçi Merkezi'nin fark yarattığı vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Derin, "Türkiye'nin hiçbir kazı alanında böyle bir imkan yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'ne verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu katkılar sayesinde 11 ay boyunca alanda kazılara devam ediyoruz. 2016 yılında Yeşilova Höyüğü kazılarından çıkan 542 eseri İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim ettik" dedi.



Yeşilova Höyüğü ve hemen yakınındaki Yassıtepe Höyüğü'nde Ege Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazılarda Ege kültürüne ait heyecan verici bulguların ortaya çıktığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Derin şu bilgileri verdi:



"Bugüne kadar Neolitik ve Erken Tunç dönemlerini ait envanter ve etütlük nitelikte eselerin çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nün ardından Forum Bornova'nın hemen karşısında yer alan Yassıtepe Höyüğü'nde de önemli kalıntılara ulaşıldı. Bölgede devam eden kazılarda Bornova Belediyesi'nin üretimi konusunda önemli çalışmalar yaptığı Dünyaca ünlü Bornova Misket Üzümü'ne ait olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri ve taneleri bulundu. Bölgede yaptığımız kazılarla Batı Anadolu Kültür Tarihi'ne yeni bulgular kazandırmaya devam edeceğiz."



'TURİZM KENTİ OLMAK İSTİYORUZ'



Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila da en önemli hedeflerinden birinin Bornova'yı aynı zamanda bir turizm kenti haline getirmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Yeşilova Höyüğü sadece Bornova değil, İzmir'deki en eski yerleşim alanı. Biz de Bornova Belediyesi olarak bu alanı tanıtmak için Ege Üniversitemizle işbirliği içerisinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi de bu anlamda çok önemli. Burayı da içine alan kültür turları düzenliyoruz ve Bornovalıların öncelikle kendi kentlerindeki tarihi ve doğal değerleri tanımalarını sağlıyoruz."



- İzmir