Yeşilova'da Köpek İtlafı İddiası

BURDUR'un Yeşilova İlçesi'nde belediye çöplüğünde çok sayıda köpek ölüsü bulunduğu iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yer aldı. Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, "Bu paylaşımların bizimle alakası yok. Bazı kişiler tarafından belediyeye suç isnat etmek için uydurulmuş şeyler" dedi.



Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'nun (HAYKONFED) facebook'taki hesabı üzerinden 5 Nisan'da yapılan paylaşımda, Yeşilova'da çok sayıda köpeğin vahşice öldürülecek çöplüğe atıldığı iddia edildi. 'Burdur Yeşilova İlçesi'nde çöplükte vahşet' başlığıyla çöplük içindeki ölü köpek fotoğraflarına yer verilen paylaşımda, 'Sayısız köpek ölülerinin bulunduğu çöplükteki vahşete dair Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek'i sorguluyoruz. Kendisini defalarca uyarmamıza rağmen kısırlaştırma yapmayan Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek'i kınıyoruz. Başta Burdur Orman ve Su İşleri Müdürlüğü olmak üzere bu zavallı köpekleri vahşice öldürüp çöplüğe atan katilleri bulmak için tüm kurumları göreve davet ediyoruz' mesajına yer verildi.



ZEHİRLİ ET VE TABANCAYLA ÖLDÜRTÜLDÜĞÜ İDDİASI



'Burdur Yeşilova Blediye Bşkanının talimatıyla sahipsiz köpeklerin daimi olarak zehirli et ve tabancayla belediye ekiplerine öldürtüldüğü ifade edilen ve ilçe çöplüğünde bulunan yüzlerce ölü köpek hakkında soruşturma açılması talebi' konulu bir dilekçe örneği de paylaşılarak Belediye Başkanı Nuri Özbek hakkında soruşturma açılması için Burdur Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumlara başvurulması istenen paylaşımın altına, tepki içerikli onlarca yorum yapıldı.



'BELEDİYEMİZE YAPILAN BİR KOMPLODUR'



Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nuri Özbek ise fotoğrafları sosyal medyadaki paylaşımlarda gördüklerini söyledi. Özbek, "Belediye olarak hiçbir zaman köpek itlafından bulunmadık. Kendim de bir hayvanseverim. Bu yapılan paylaşımların bizimle alakası yok. Bazı kişiler tarafından belediyeye suç isnat etmek için uydurulmuş şeylerdir. Bu bana ve belediyemize yapılan bir komplodur" dedi.



'BELEDİYEYE ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞTI'



Başkan Özbek, "Kendini belediye başkanı görmek isteyen bir kişi ölmüş köpek fotoğrafı yayınlayarak Yeşilova Belediyesi'ne çamur atmaya çalıştı. Bu şahsı mahkemeye vereceğimizi ilan edince sağa sola bu fotoğrafları ulaştırdı. Bu şekilde bir kampanya oluşturdular ve benim hakkımda yanlış bir algı oluşturdular" diye konuştu.



BARINAK YAPILACAK



Belediye olarak hayvan barınağı yapmak için çalışmaları olduğunu da anlatan Özbek, "Çalışacak kişiyi ayarladık. İlçe genelinde bir kampanya başlatıyoruz. Vatandaşımızın artan ekmeklerini çöpe atmalarını önleyip poşetle toplayacağız" dedi.



Başkan Nuri Özbek, paylaşımda köpek ölülerinin olduğu ileri sürülen belediye çöplüğünde de incelemede bulundu, ancak herhangi bir köpek ölüsüne rastlanmadı. Burdur Valiliği'nin konuyla ilgili henüz soruşturma başlatmadığı da kaydedildi.



- Burdur