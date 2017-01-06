Yeşilköy'de Denizden Haç Çıkarma Töreni

YEŞİLKÖY'DE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA



Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.



Kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde Yeşilköy İskelesi'ne doğru yürüdü.



Haç çıkarma töreni etropolit Derkon Apostol tarafından yönetildi. Tören, Derkon'un haçı denize atmasıyla başladı. Daha sonra haçın atılmasını teknelerde bekleyenler denize atlarken, sudaki haça ilk ulaşan Yorgo Erkek oldu. Erkek, yaptığı açıklamada "Geçen sene çok kötü bir seneydi. Umarım bu sene ailem adına kendim adına ve ülkem adına iyi geçer" dedi.



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Törenden detaylar



Mum dikilmesi



Sahile yürüyüş



Haçın denize atılması



Haçın çıkarılması



Erkek ile röp



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