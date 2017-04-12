Yeşilırmak'ta kaybolan genç askere gidecekti



AMASYA - Amasya'da kaza yaptıktan sonra polisten kaçarken otomobiliyle Yeşilırmak'a uçarak kaybolan sürücü Kaya Durukan'ın bir ay sonra gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Amaya merkez Hacılar Meydanı Mahallesi'nde karıştığı kazanın ardından polisin 'dur"'ihtarına uymayarak kaçarken kullandığı kiralık otomobilin Yeşilırmak'a uçması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Kaya Durukan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dalgıçlar tarafından yeri tespit edildikten sonra vinç yardımıyla çıkartılan otomobilin içinde olmaması üzerine 20 yaşındaki Durukan'ın bulunması için Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, AFAD ve Samsun'dan gelen dalgıç polisler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını Durukan'ın annesi Güllü, babası Recep ile kız kardeşi Mehtap ve yakınları da olay yerinde umutla takip ediyor.

Oğlunun son görüldüğü yerde dizleri üstüne çöken annesini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Olayı çalıştığı Balıkesir'de duymasının ardından Amasya'ya gelen baba Recep Durukan da "Bir ay sonra Askere gidecekti. Manisa'ya çıktığını söylemişti. Allah rızası için ölüsünü, dirisini bana bulsunlar" dedi.

Ağabeyinin olaydan önce alkollü olup arkadaşlarıyla bir kafede birlikte olduğunu öğrendiklerini anlatan kardeşi Mehtap Durukan ise arama çalışmalarında görev yapan ekip sayısının artırılmasını istedi.

(MÇ-SLH-Y)