Yeşilırmak Havzası Koruma Eylem Planı" Toplantısı Yapıldı

"Yeşilırmak Havzası Koruma Eylem Planı" toplantısı, Amasya Valisi Salih Işık başkanlığında yapıldı.



Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Vali Işık, gelişmiş ülkelerde, su arzı ve talebi arasında dengenin sağlanması için, fiziki planlama ile su kaynaklarının planlamasının birlikte yapılmaya başlandığını ve su kaynaklarının havza bazlı yönetiminin ön plana çıktığını söyledi.



Türkiye'de büyük akarsuların, doğduğu kaynaktan denize döküldüğü noktaya kadar olan sahaları ifade eden 25 su havzası tespit edildiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:



"Yeşilırmak havzası da 14 nolu havzayı ifade etmektedir. Havzaya ismini veren Yeşilırmak Nehri, Sivas ilinin sınırları içinde yer alan Köse ve Kızıldağ dağlarının yamaçlarından doğup Samsun ili Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e boşalmaktadır. Havzanın Türkiye alanına oranı yüzde 5'tir. Havza içinde 4 il merkezi Tokat, Samsun, Amasya ve Çorum ile birlikte 194 belediye, belde bulunmaktadır. 2009 nüfus sayımı sonuçlarına göre havza nüfusu 1 milyon 866 bin 200 kişidir. Su kaynaklarının havza bazında ele alınması ile su kaynaklarının havza bazında daha etkin yönetimini sağlanacak. Havzalarda görev ve yetkiler net olarak tanımlanmış, havza yönetim heyetleri oluşturulmuştur."



Konuşmaların ardından heyetin çalışma prensipleri ve görev alanlarına ilişkin sunum yapıldı.



Sunumda Yeşilırmak havzasında akarsu ana ve yan kollarda kirliliği önlemek maksadıyla yapay sulak alanlarının oluşturulması, su kaynaklarına yapılan müdahalenin izlenmesi ile ilgili genelgenin değerlendirilmesi, Yeşilırmak havzası içinde bulunan illerde yapılan su koordinasyon toplantıları kararlarının değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.



Toplantıya, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Tokat Valisi Cevdet Can, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan VE DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık katıldı.