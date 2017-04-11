Yeşilırmak'a Uçan Otomobil Çıkarıldı

Amasya'da kaza yaptıktan sonra polisten kaçarken Yeşilırmak'a uçan otomobil bulunarak çıkartılırken, otomobil sürücüsüne ise henüz ulaşılamadı.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün Kaya D. olduğu iddia edilen otomobil, geç saatlerde şehir merkezinde park halindeki araçlara vurduktan sonra polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü kaçtığı sırada polis otosuna çarpıp bir polisin yaralanmasına sebep oldu. Polislerin aradığı otomobil Hacılar Meydanı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak, yapımına başlanan Şirin Köprüsü civarında Yeşilırmak'a uçtu.



Otomobil bulundu, sürücü aranıyor



Çevredeki vatandaşların aracın ve içindeki sürücünün akıntıda gözlerden kaybolduğunu anlatması üzerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlanan kurtarma çalışmaları ve iş makinesinin suyun yönünü değiştirmesi sonucu suya giren dalgıçlar aracı buldu. Halat bağlanan 16 NNV 48 plakalı otomobil kıyıya çıkartıldı.



İtfaiye Müdürü Zeynel Cesur ile birlikte kurtarma çalışmalarını yönlendiren AFAD Müdürü Sinan Bulut, suda kaybolduğu iddia edilen sürücü Kaya D.'yi aramaya devam edeceklerini açıkladı. - AMASYA