Yeşilgiresun Belediyespor, Kupada Başarı Hedefliyor

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp başkan vekili Fatih Yamak, İntegral Forex Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini söyledi.



Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-19 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek organizasyonun ilk maçında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacaklarını anımsattı.



Kulüp tarihinde ilk kez bu kadar önemli bir turnuvada mücadele edeceklerini belirten Yamak şunları kaydetti: "Bu sezon ligde önemli işlere imza atıyoruz. Gençlerle çıktığımız bu yolda devreyi ilk 8 takım arasında tamamladık ve kupada mücadele etme şansını yakaladık. Çok ciddi rakiplerin yer aldığı bir kupa organizasyonu bizi bekliyor. Elimizden gelen tüm mücadeleyi göstererek hedefimiz kupada başarılı sonuçlar almak. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Giresun şehrini kupada en iyi şekilde temsil edeceğiz."



Darüşşafaka Doğuş'tan kadrolarına dahil ettikleri Metin Türen ile sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Yamak, bu oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.



Yamak, yabancı oyuncu transferi haklarının halen bulunduğunu ancak şimdilik kadrolarına başka yabancı oyuncu katmayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.