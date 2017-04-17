Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkan Vekili Güneş Açıklaması

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, hedeflerinin ligde kalan 4 maçı da kazanarak sezonu iyi bir yerde tamamlamak olduğunu söyledi.



Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu konuk ettikleri Galatasaray Odeabank karşısında aldıkları 89-86'lık mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.



Maçta rakiple son ana kadar başa baş mücadele ettiklerini vurgulayan Güneş, "Çok istememize ve iyi mücadele etmemize rağmen güçlü rakibimiz karşısında istediğimiz galibiyet hedefine ulaşamadık. Kazanabileceğimiz bir maçtı ama olmadı." diye konuşu.



Güneş, ligde kalan dört maçtaki hedefleriyle ilgili şöyle konuştu:



"Son haftalarda aldığımız mağlubiyetlerin ardından play-off iddiamızı büyük ölçüde kaybettik. Küme düşme hattının da uzağındayız. Kalan haftalarda alacağımız sonuçlar bizim ligdeki sıralamamızı belirleyecek. Hedefimiz son 4 maçımızdan da galip ayrılmak ve sezonu iyi bir yerde tamamlamak."