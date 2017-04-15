Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 86-89





SALON: 19 Eylül



HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Semih Vural (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)



YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead (xxx)19, Ricardo Ledo (xxx)25, Enes Berkay, Emircan (xx)2, Metin (x)3, Doğuş (xx)11, Anthony Gill (xx)10, Dejan İvanov (xxx)16



GALATASARAY ODEABANK: Mc Collum (xxx)22, Micov (xx)8, Tyus (xxx)9, Schilb (xxx) 13, Ege, Daye (xx)9, Sinan Güler (xx)12, Diebler 5, Göksenin (x)11



1.PERİYOT: 22-28



DEVRE: 51-50



3.PERİYOT: 67-70



SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde Giresun'da oynanan maçta Galatasaray Odeabank, Yeşilgiresun Belediyespor'u 89-86 mağlup etti.



Galatasaray Odeabank'ta Mc Collum 22 sayı, Schilb 13 sayı, Sinan Güler 12 sayı, Göksenin 11 sayı atarak galibiyete katkıda bulundu. Yeşilgiresun Belediyespor'da Ricardo Ledo 22 sayı 12 ribaund ve Dejan İvanov 16 sayı 10 ribaund ile double double yaparken, Armstead 19 sayı 7 asist, Doğuş 11, Gill ise 10 sayı attı. Yeşilgiresun Belediyespor 17'si hücum olmak üzere toplam 42 ribaund aldı, Galatasaray ise 26 ribaund alabildi.



Maça iki takımda dengeli başlasa da Galatasaray Odeabank ilk 2,5 dakikayı 5-3 önde kapattı. Oyunda dengeyi kuran Yeşilgiresun Belediyespor 4. dakikada Armstead ile 7-7 beraberliği yakaladı. İlk yarım çeyrek Ledo'nun basket faulden kazandığı sayılarla 10-9 ile ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Karşılıklı basketlerle devam eden maçta Schilb ile öne geçen Galatasaray Odeabank, iyi oyununu sürdürdü ve yakaladığı 9-0'lık seriyle 8.42'yi 18-25 ile tamamladı. Bu periyodu da 22-28 önde bitirdi.



İkinci periyoda aradaki farkı kapatmak için Yeşilgiresun Belediyespor, 14.30'da Ledo ile farkı 32-35 ile üçe indirdi. Jon Diebler'in faulünün ardından yine Ledo farkı tek sayıya indirdi: 35-36. Diebler, pozisyonun ardından hatasını telafi etti ve takımına 3 sayı kazandırdı. Mc Collum takımına adına bir basket daha kazandırdı. 17. dakika geçilirken İvanov 3'lükle skoru 41-41'e taşıdı. Daye takımını 43-46 öne geçirse de Gill basket faul ile son 45 saniyede skoru 47-48 yaptı. Ribaundu alırken faul yapılan İvanov takımını yeniden 49-48 öne geçirdi. Periyodun son saniyelerine girilirken bir basket daha kazanan ev sahibi yakaladığı 8-0'lık seri ile soyunma odasına 51-50 önde girdi.



Daye'nin üçlüğüyle üçüncü periyoda başlayan Galatasaray Odeabank, Sinan'ın basketiyle 23.dakikayı 55-58 ile geçti. Galatasaray Odeabank, önce Schilb, ardından da Sinan Güler'in basketi farkı biraz daha açtı. Oyunda toparlanan ve pota altını iyi kullanan ev sahibi ekip üst üste bulduğu basketlerle son bir dakikaya farkı 2 sayı indirerek başladı: 64-66. Tyus ve Göksenin basketlerine son saniyede üçlükle Armstead cevap verdi ve final periyoduna 67-70 ile girildi.



Final periyoduna hızlı başlayan Yeşilgiresun yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Schilb 3'lükle skoru 67-73'e taşıdı. Doğuş farkı bire indirdi 72-73. Galatasaray Odeabank üst üste iki top kaybı yaşayınca Ledo attığı üçlükle takımını 75-73 öne geçirdi. 33. dakika geçirilirken Galatasaray OdeabankTyus ile skoru 75-75'e getirdi. Ledo skoru 78-75 yaptıktan sonra 36.dakikada Galatasaray Odeabank Mc Collum ile önce beraberliği sağladı, ardından da 3 sayı öne geçti: 78-81.



Mc Collum ve Tyus'un atışlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Yeşilgiresun Doğşu ile beraberliği yakaladı. Son bir dakikaya 81-84 önde giren Galatasaray'da Doğuş'un yaptığı sportmenlik dışı faulü kullanan Mc Collum, takımına bir sayı daha kazandırdı. Son 47 saniyesi 81-85 Galatasaray'ın üstünlüğü ile geçilen maçta Doğuş'un yaptığı faulün ardından skor 81-87'ye geldi ve rakip takım farkı 6'ya çıkardı. Doğuş son 30 saniyede skoru 84-87'ye getirdi. Galatasaray Odebank top kaybı yaşadı, ardından 2.2 saniye kala faul yaptı. Armstead ikisini sayıya çevirdi, dönüşte bu kez faulü Yeşilgiresun yaptı. Daye ikisini de attı, maç da Galatasaray Odeabank'ın 89-86 üstünlüğüyle tamamlandı.



- Giresun