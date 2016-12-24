Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 100-72





SALON: 19 Eylül



HAKEMLER: Kaan Büyükçil (xxx), Osman Sinan İşgüder (xxx), Önder Yılmaz (xxx)YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead (xxx) 20, Samet, Enes Berkay (xxx) 13, Emircan (xxx) 11, İnanç (x), Okben (xxx) 20, Doğuş (xx) 7, Murry (xxx) 16, Tansu, Anthony Gill (xxx) 13, Efe Beşok



DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Jerry Johnson (x) 11, Mutlu (x) 5, Burak Can (x) 4, Stipanovic (x) 6, Tayfun, Eldridge (xx) 13, Kenneth Hayes (xx) 13, Angelo Caloiro (xx) 12, Ceyhun (x) 6, Seawrıght 2



1.PERİYOT: 28-9



DEVRE: 50-23



3.PERİYOT: 70-52



5 FAUL: Armsted (34.21) Yeşilgiresun Belediyespor



SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 28 sayı farkla 100-72 mağlup etti. Ev sahibi Yeşilgiresun'da Armstead (4/6 iki sayılık, 4/5 üçlük) ile Okben (2/2 iki sayı, 5/6 üçlük) 20 sayı ile maçın yıldızı oldu. Murry 5 asist 16 sayı, Enes 13 sayı, Gill 13 sayı 10 ribaunt ile double double yaparak galibiyete katkı sağladı. Demir İnşaat Büyükçekmece de ise Eldridge ve Hayes 13'er, Caloiro 12 sayı, Johnson 11 sayıyla oynadı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan ve Okben ile üst üste 3'lük bulan Yeşilgiresun Belediyespor 2.20'de skoru 10-0'a getirince Demir İnşaat Büyükçekmece mola aldı. Mola dönüşü ev sahibi ekip bir basket daha buldu, rakip takım ilk basketini 4.30'da Hayes ile buldu: 12-2. İlk yarım çeyrek 17-4, 8'inci dakika ise 26-4, periyot da 28-9 ile Yeşilgiresun'un üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle geçilse de Yeşilgiresun Belediyespor, farkın kapanmasına izin vermedi. 15'inci dakikayı 37-16 ile geçen ev sahibi 16'ncı dakikada farkı 24 sayıya (40-16) çıkardı. Devreye de 50-23 önde girdi.



İkinci devreye iki takımda temkinli başladı ve ilk dakikalar karşılıklı basketlerle geçildi. Ancak ilerleyen dakikalarda etkili olan Yeşilgiresun Belediye, 24'üncü dakikada farkı 26 sayıya çıkardı: 59-33. Savunmasını sertleştiren ve atışlardan boş dönmeyen Büyükçekmece periyodun bitmesine 1 dakika kala farkı 21'e (70-49) indirdi. Stipanovic ile de farkı ilk defa 20 sayının altına çekti ve üçüncü periyot 70-52 sona erdi.



Demir İnşaat Hayes ile bir basket daha buldu ve farkı 15'e indirerek son periyoda başladı. Ev sahibi ekip ise farkın kapanmasına izin vermedi. İlk yarım çeyrek 22 sayı farkla geçildi: 87-65. Oyunu garanti altına alan Yeşilgiresun'da süre şansı bulamayan oyuncular parkeye çıkarken son bir dakika kala fak da 28 sayıya çıktı: 98-70. Murry ise 100'ü buldu ve maç 100-72 sona erdi.



- Giresun