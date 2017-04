Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir: 98-89

SALON: 19 Eylül



HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xxx), İsmail Aydın (xxx), Kerem Baki (xxx)



YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Ricardo Ledo (xxx) 28, Ömer Utku (xx) 8, Enes Berkay 2, Emircan (x) 3, İnanç, Metin (x) 5, Doğuş (xxx) 17, Anthony Gill (xxx) 20, Dejan İvanov (xxx) 15



BEST BALIKESİR: Melih 1, Kelley (x) 4, Adrian James (xxx) 18, Nichols (x) 7, Joey Dorsey (xxx) 16, Ümit 2, Andrews (xxx) 31, Ahmet Ali (x), Pastal (x) 2, Ofoegbu (x) 8



1.PERİYOT: 21-19



DEVRE: 44-37



3.PERİYOT: 72-57



5 FAUL: 38. 59 Gill (Yeşilgiresun Belediyespor), 31.44 Joey Dorsey, 33.01 Ofoegbu, 33.07 Nichols, 39.38 Melih (Best Balıkesir)



SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nde Giresun'da oynanan ve 5 oyuncunun 5 faulle oyun dışı kaldığı maçta Yeşilgiresun Belediyespor, Best Balıkesir'i 98-89 mağlup etti. Yeşilgiresun'da Ledo 28, Gill 20, Doğuş 17, Dejan Ivanov da 11 ribaunt 15 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Best Balıkesir'de Andrews'in 31, James'in 18 ve Dorsey'in 10 ribaunt 16 sayılık performansları ise yeterli olmadı.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası 7-8 Best Balıkesir'in üstünlüğüyle geçildi. Top kayıplarına son veren ve toparlanan Yeşilgiresun Belediyespor, 7.30'da Ledo ve Metin ile bulduğu üçlüklerle 16-15 öne geçti. Ledo ve Dorsey'in basketleriyle de ilk periyot 21-19 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.



İkinci periyot Ledo'nun üçlüğüyle başladı, Gill devamını getirdi: 27-19. İyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip 12.20'de yakaladığı 10-0'lık seri ile skoru 31-19'a taşıdı. Rakip takım Nichols ile 13'üncü dakikaya girilirken ilk sayısını buldu: 31-21. 14'üncü dakika geçilirken İvanov farkı 14'e çıkarsa da sahanın en skorer oyuncularından Andrews 18.20'de farkı 10 sayıya (43-33) indirdi. Son saniyelere girilirken Nichols ile bir üçlük daha bulan Balıkesir, bu periyodu 7 sayı geride kapattı: 44-37.



İkinci devre Balıkesirli Joey Dorsey'in iki sayılık basketiyle başladı, Ömer Utku üçlükle karşılık verdi ve skor 47-39'a geldi. 22'nci dakika geçilirken Andrews farkı 6'ya indirdi: 49-43. Andrews'in üçlüğüne Ledo üst üste bulduğu üçlükle cevap verdi, 23.58'de skoru 58-46'ya taşıdı. Mola dönüşü iki atıştan yararlanamayan Balıkesir'e, Yeşilgiresun Ömer ve Ledo ile cevap verdi, yakaladığı 13-0'lık seri ile de skor 65-46'ya geldi. İvanov ve Doğuş'un basketleriyle fark, 28.10'da 20'ye çıkardı: 70-50. Son bir dakikaya girilirken Andrews ile Ofoegbu attıkları üçlükle farkı 14'e (70-56) indirse de final periyoduna Yeşilgiresun Belediyespor, 72-57 önde girdi.



Final periyodunun ilk dakikaları oyun dengede gitse de Best Balıkesir'de Dorsey, Ofoegbu ve Nichols 5 faulle oyun dışı kaldı. 35'inci dakika ev sahibi ekibin 84-67 üstünlüğüyle geçildi. Balıkesir, Ümit ve Del ile farkı 9'a (84-75) indirdi. Son üç dakikaya girilirken Del farkı 7'ye düşürdü: 86-79. Son bir dakikaya 93-83 ile girilirken Gill de 5 faul alan oyuncular arasına girdi. Son 32 saniye kala Melih'in faulünün ardından iki takıma da teknik faul çalındı. Yeşilgiresun'da atışı kullanan Ledo 3 sayı, Pastal ise 2 sayı buldu. Karşılaşmada iki ekipte sayı bulamadı ve ev sahibi ekip maçı 98-89 kazandı.



