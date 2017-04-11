Yeşildağ'dan Sel'e Ziyaret

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz.Dr.Kerim Yeşildağ, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel'i makamında ziyaret etti.



Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yapılan ziyarette Yeşildağ'a Tıbbi Hizmet Başkanı Uzm.Dr. İsmail Temiz, İdari Hizmetler Başkanı V.Uzm.Dr. Akif Zaloğlu, Çanakkale Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi Op.Dr. İlker Çömez ve Genel Sekreterlik çalışanları eşlik etti. Tüm Emniyet Mensuplarını birimlerinde ziyaret edip karanfil dağıtan Genel Sekreter ve ekibi emniyet mensuplarının günlerini kutladılar.



Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr Kerim Yeşildağ, "Ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru, güvenliği için büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan, gerektiğinde şehadete gözünü dahi kırpmadan koşarak terörü bertaraf etmek için var gücüyle çarpışan Türk Polisinin ve Polis Teşkilatımızın Polis Günü'nü yürekten kutluyorum. Tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. ayrıca Görevi başında şehadet mertebesine erişen tüm güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet, halen görev başında olan personelimize aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.



Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Genel Sekreter Yeşildağ ve ekibinin kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaret, çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ÇANAKKALE