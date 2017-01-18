Yeşilce Sosyal Tesisi Tamamlandı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Yeşilce Mahallesinde yapımına başlanan sosyal tesis kısa sürede tamamlandı. Sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı çözülmüş oldu.



Bugüne kadar birçok kırsal mahalleye çok önemli yatırımlar yapan Şehitkamil Belediyesi, Yeşilce Mahallesindeki sosyal tesisi tamamladı ve vatandaşın hizmetine sundu. Kısa sürede yapımı tamamlanan sosyal tesis mahalleliyi sevindirdi. Özellikle taziye yeri konusunda yaşanan sıkıntının artık çözüldüğünü dile getiren mahalleliler, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Toplam 2 katlı olan Yeşilce Sosyal Tesisi, 250 metrekare inşaat alanı üzerine yapıldı. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, muhtarlık bürosu, mutfak, tuvalet ve abdest alma yerleri bulunuyor. Ayrıca sosyal tesis önünde bir oturum alanı da yapıldı.



Mahalle sakini Fahri Özcan, yapılan sosyal tesisle taziye yeri sıkıntısının çözdüğünü ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi. Sosyal tesisin mahalle halkına büyük fayda sağlayacağına değinen Fahri Özcan, "Mahallemiz, maddi durumu zayıf kişilerin yaşadığı bir mahalledir. Mahallemizdeki evler dar ve küçüktür. Taziyelerde kalabalık çok olur. Cenaze sahibine teselli vermek maksadıyla misafirler geliyor. Yer sıkıntısı çekildiğinden dolayı bayağı olumsuzluk yaşanıyordu. Bayanlar ayrı erkekler ayrı sıkıntı yaşıyordu. Mahallemize bu sosyal tesisin yapılması iyi bir şey oldu. Mahallemiz için çok faydalı oldu. Bu hususta yapan, yaptıran emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Daha önce muhtarın yeri olmadığı için kendisine ulaşmak biraz zor oluyordu. Ama sosyal tesis içerisinde muhtarlık bürosu yapıldığı için kendisine ulaşmak artık kolay olacak" dedi.



Sağlanan imkanların önemine işaret eden mahalle sakini Mehmet Tazeoğlu, "Şehitkamil Belediyesine çok teşekkür ederiz. Mahallemiz için çok güzel bir hizmet yapıldı. Daha önce taziye konusu sıkıntılı oluyordu. Özellikle kışın yağmurun yağmasıyla sıkıntı yaşanıyordu. Ama şimdi sosyal tesisimiz tamamlandı. Çok güzel bir sosyal tesis yapıldı. Mahalleli istediği zaman kullanabilecek. Her türlü imkan sağlanmış. Hizmetlerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP