Yeşilçam Şarkıları

Nev'eser Kadınlar Topluluğu ve Dilek Türkan 30 Aralık 2016 tarihinde saat 20: 00'da Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenen Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarıyla Zorlu PSM'de…



Bakırköy Müzik Akademisi Nev'eser Kadınlar Topluluğu ve Dilek Türkan 30 Aralık 2016 saat 20: 00'da, Zorlu PSM'de Yeşilçam şarkılarında oluşan bir repertuvar ile sevenleriyle buluşuyor. Sadece sosyal yardım projelerinde yer almak üzere kurulmuş olan topluluk daha önce Koruncuk Vakfı ve Alzheimer Derneği yararına verdikleri konserlerle dinleyicilerin beğenisini kazandılar.



Zorlu PSM, Galata Film ve BKM'nin destekleri ile Tohum Otizm Vakfı yararına verilecek olan bu konserin genel sanat yönetmenliğini Faruk Salgar, sunuculuklarını ise Yağmur Ünal ve Galata Film şirketinin sahibi Taha Altaylı yapacaktır. Konserin ilk bölümünde BMA Nev'eser Kadınlar Topluluğu, ikinci bölümün de ise Dilek Türkan Yeşilçam şarkılarının unutulmaz eserlerini seslendireceklerdir.