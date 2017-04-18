Yeşilçam Oyuncusunun Acı Günü

Türk sinemasının usta oyuncusu Aytaç Arman'ın önceki gün İstanbul'da vefat eden kayınvalidesi memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurladı.



Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman'ın, önceki gün vefat eden kayınvalidesi Hürmüz Baltaoğlu (87) Hacı Hüseyin Camii'nde son yolculuğuna uğurladı. Kayınvalidesinin cenazesine katılan ünlü oyuncunun üzgün olduğu görüldü. Bir süredir kanser tedavisi gören Hürmüz Baltaoğlu'nun İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Baltaoğlu, memleketi Giresun'a getirildi.



Giresunlu gazeteci Namık Baltaoğlu'nun da annesi olan Hürmüz Baltaoğlu'nun ikindi namazını müteakiben Hacı Hüseyin Camii'nde kılınan cenaze namazına CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve sevenleri katıldı.



Cenaze namazının ardından Baltaoğlu Keşap'ın Bayramşah Köyü'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - GİRESUN