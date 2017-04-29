Yeşilçam'ın Yıldızlarını Keşfeden Erdoğan Çakıcı'ya Büyük Vefasızlık

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Cüneyt Arkın'ı keşfeden ünlü yapımcı ve oyuncu Erdoğan Çakıcı, 81 yaşında hayatını kaybetti.

30'U AŞKIN FİLMDE İMZASI VAR

30'u aşkın filmde hem yapımcılık ve oyunculuk yapan 2 çocuk babası Erdoğan Çakıcı için Hacı Ali Bey Mahallesi'ndeki Hacı Ali Bey Camii'nde tören düzenlendi.

ÇELENK DAHİ GÖNDERMEDİLER

Çakıcı'nın cenaze töreninde gözler, ünlü yaptığı isimleri; Türkan Şoray, Fatma Girik ve Cüneyt Arkın'ı aradı ancak ünlü isimler büyük bir vefasızlık örneği gösterip, Çakıcı'nın cenazesine gelmedi. Gelmek bir tarafa dursun çelenk dahi göndermediler.