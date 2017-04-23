Yeşilçam'ın Jönü Yenimahalle'de

28. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında, Yenimahalle Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "Vesikalı Yarim" özel gösterimi, filmin başrol oyuncularından İzzet Günay'ın katılımıyla gerçekleşti.



Festival Basın Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan film, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki özel gösterimde bir kez daha seyirciyle buluştu.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile sinema sanatçısı Günay'ın da katıldığı gösterim sonrasında Günay seyircilerin sorularını yanıtladı.



Günay, bu yıl 83'üncü yaşını ve 60'ıncı sanat yılını kutladığını belirterek, tiyatroyla tanışmasını, sinemaya başlama macerasını, Zeki Müren'in şoförünü oynadığı ilk filmini ve birçok anısını seyircilerle paylaştı.



Kendi dönemindeki oyunculuk deneyimlerini aktaran Günay, "Bizim dönemimizde rol seçme şansı yoktu. Elimize senaryo gelmezdi. Yönetmenler çağırır biz oynardık, şimdiki oyunculara gıpta ediyorum." ifadelerini kullandı.



Festivalde Aziz Nesin Emek Ödülü'ne layık görülen Günay, "Vesikalı Yarim" filminin kendisi için çok önemli olduğunu ve her izleyişinde filme dair yeni bir şey keşfettiğini belirtti. Ankara'da olmanın kendisine mutluluk verdiğini vurgulayan sanatçı, kendisine bu imkanı sunan herkese teşekkür etti.