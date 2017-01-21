Yeşilay, Wattpad'in Gizli Tehlikelerine Karşı Aileleri Uyarıyor

Son günlerde gençler arasında büyük ilgi gören ve kullanıcılarına kendi yazdıkları hikâyeleri yayınlama imkânı tanıyan Wattpad şiddet, uyuşturucu bağımlılığı, cinsellik gibi olumsuz içerikleriyle 10-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler için önemli riskler taşıyor.

Son günlerin revaçta uygulaması Wattpad, içeriğinde yer alan aşırı şiddet, uyuşturucu ve ticareti, cinsellik gibi konular nedeniyle 10-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler için önemli riskler taşıyor.

Kullanıcılarına kendi yazdıkları hikâyeleri yayınlama imkânı tanıyan Wattpad uygulamasının, okunma rekorları kıran hikâyelerindeki karakterler, gençlere kötü rol model teşkil edecek davranışlarıyla öne çıkıyor. Ergenlik çağında kimliğini bulma dönemindeki gençlerin Wattpad'deki karakterlerden ve yaşayış biçimlerinden olumsuz örnekler çıkaracakları endişesini dile getiren Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nden Dr. Meral Ağır, Wattpad'in görünmeyen tehlikelerini Yeşilay dergisinin Ocak sayısında şöyle anlattı:

"En beğenilen Wattpad kitaplarındaki hikâyelerde yer alan madde kullanımı, sigara ve alkol bağımlılığı, antisosyal davranışlar, kesici alet ve ateşli silah taşıma, cinsel şiddete eğilim, ehliyetsiz araba kullanma, depresyon, okul kurallarına uymama, devamsızlık, düzensiz beslenme ve uyku alışkanlıkları ergenlerde risklere neden olabilecek türden davranışlardır. Bu kötü yaşama biçimleri çocukların ve ergenlerin hayata karşı bakışını etkileyebiliyor. Karakterlerin yaşam öykülerinde, parçalanmış aile, anne babanın şiddetli davranışları, eleştiri, aşağılama, okula ve çevreye uyum sorunları, travmatik hikâyeler görülüyor. Bu hikâyeleri okuyan gençler gerçek hayatlarında da şiddete eğilimli, madde bağımlısı olmaya yatkın bireyler haline geliyor. Wattpad, sosyal ağ uygulamaları aracılığıyla gençlerin birbirlerini daha fazla etkileyebildiğini, kullandıkları teknolojik uygulamaların özellikleri arttıkça birbirlerini etkileme ve yönlendirebilme süreçlerinin hızlandığını gösteriyor."

Çocukları ve ergenleri nasıl koruyabiliriz?

Gençlerin uygulama üzerinde paylaştıklarının yayınevleri tarafından basılması, yayınevlerine de önemli sorumluluklar yüklüyor. Bir yandan gençlerin gelişimi desteklenir gibi görünse de yayınlanan kitaplardaki yanlış yaşam biçimleri ve sorunlu karakterler, gençler için problem çözme şekilleri bakımından yanlış rol model olarak algılanmasına yol açıyor.

Öte yandan ailelerin çocuklarının okuma ve yazma alışkanlığı edindiğini sanarak, nasıl bir risk aldıklarını fark edemediklerine dikkati çeken Dr. Meral Ağır, gençlerin okuma-yazma alışkanlıklarının gelişimi açısından olumlu örneklerin aileler tarafından gençlere kazandırılmasını öneriyor.

