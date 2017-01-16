Yeşilay Mardin Şubesi4nde Günlüoğlu Güven Tazeledi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi'nde, Lütfü Günlüoğlu yeniden başkanlığa seçildi.



Yeşilay Mardin Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde yapıldı,



Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, genel kurulda yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın gerek Mardin'de gerekse Türkiye genelinde yaptığı faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirterek, derneğin özellikle uyuşturucu ile mücadelede önemli başarılara imza attığını söyledi.



Genel kurulda yapılan seçimle mevcut başkan Lütfü Günlüoğlu, yeniden bu göreve seçildi.



Günlüoğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmayla delegelere teşekkür etti.