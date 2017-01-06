Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binasının Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, verilerin Türkiye'de son 4 yılda 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını gösterdiğini belirterek, "Tütün konusundaki bu başarı diğer alanlara da örnek olmalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa temasları kapsamında kente gelen Emine Erdoğan, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binasının açılışını yaptı.
Törendeki konuşmasına İzmir'deki terör saldırısında
hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin'i rahmetle anarak başlayan Erdoğan, "Teröristler ve arkasındaki güçler bu yiğit millet karşısında
asla başarıya ulaşamayacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde bütün planları
bozacağız. Rabbim milletimize yardım etsin, bize düşmanla mücadele gücü nasip
etsin." diye konuştu.
Ruh ve beden sağlığının önemine değinen Erdoğan, geleceğin teminatı gençlerin özellikle kötü alışkanlıklardan korunması için ailelerin çok dikkatli olması gerektiğine işaret etti.
Zararlı alışkanlıkların geleceği tehdit ettiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:
"Bağımlılıkla topyekün mücadele etmeliyiz. Medya ve sivil
toplum kuruluşları olarak bağımlılığa giden yoldaki tehlikelere vaktinde
müdahale etmeliyiz. Gençler, sigara, alkol gibi yollar girilmesi çok kolay, çıkılması çok zor yollardır. Bağımlılık
zaman içerisinde kanserli bir hürce gibi yayılır. İnsanı sosyolojik ve psikolojik
sorunlara iter. Ruh ve beden düzenini bozar. Gençleri hayatlarının baharında
ölüme götürür. Bir bağımlılık diğerini tetikler, insanın iradesi elinden
alınan varlığa dönüşür. Gençleri bağımlılığa götüren tehlikeleri zamanında
görmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir nesil
yetiştirmenin temeli aileden geliyor. Huzurlu aile ortamında büyüyen çocuklar
zararlı alışkanlıklara karşı korunaklıdır. Sağlıklı birey ancak sağlıklı aile
ortamında yetişir. Bağımlılık tehlikeleri gençleri etkili mücadele etmeliyiz.
Yeşilay bu anlamda çok önemli çalışma yapıyor. Bağımlılıklarla mücadelenin en
önemli ayağı olan rehabilitasyon merkezleri açılıyor. Bağımlılara ve bağımlılık
riski taşıyanlara psiko sosyal destek veriliyor."
"Tütün ile mücadelede dünyada örneğiz"
Merkezin Şanlıurfa'nın yanı sıra bölgedeki diğer illere de hizmet verecek kapasitede olduğunu dile getiren Erdoğan, tesisin hizmete geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.
Türkiye'nin tütün politikalarındaki kararlılığıyla dünyaya örnek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Tütün ve zararlı
alışkanlıklarla mücadelesi ülkemizin tütün kontrol politikalarının toplumda
yankı bulmasına büyük katkı sağlamıştır. 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü, tütün
kontrol politikalarını tümüyle yerine getiren ilk ülkenin Türkiye olduğunu
belirtmiştir. Lider ülke olarak tüm dünyaya örnek gösterilmiştir. Ülkemizde
veriler son 4 yılda 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını
göstermektedir. Tütün konusundaki bu başarı diğer alanlara da örnek olmalıdır."
Yeşilayın teknoloji bağımlığıyla da mücadele ettiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'de her 10 evden 7'sinde internete erişimin bulunduğunu anımsattı.
Çocukların ortalama 10 yaşında cep telefonu kullanmaya
başladığını ifade eden Erdoğan, sanal ortamın tuzaklarla dolu olduğu uyarısında bulundu.
Küçük yaşlarda doğru alışkanlıkların büyük önem taşıdığını
anlatan Erdoğan, çocuklara hayat boyu yol gösterecek davranışların
kazandırılması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, bağımlılık batağındaki gençlerin topluma
kazandırılması için herkesin elinden gelen desteği vermesi gerektiğini
sözlerine ekledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı
Mehmet Ekinci, törenin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a katkılarından dolayı plaket takdim etti.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binasının Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, verilerin Türkiye'de son 4 yılda 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını gösterdiğini belirterek, "Tütün konusundaki bu başarı diğer alanlara da örnek olmalıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, verilerin Türkiye'de son 4 yılda 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını gösterdiğini belirterek, "Tütün konusundaki bu başarı diğer alanlara da örnek olmalıdır." dedi.