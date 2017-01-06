Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binasının Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, verilerin Türkiye'de son 4 yılda 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını gösterdiğini belirterek, "Tütün konusundaki bu başarı diğer alanlara da örnek olmalıdır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa temasları kapsamında kente gelen Emine Erdoğan, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki Yeşilay Danışmanlık Merkezi Eyyübiye Hizmet Binasının açılışını yaptı.



Törendeki konuşmasına İzmir'deki terör saldırısında

hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin'i rahmetle anarak başlayan Erdoğan, "Teröristler ve arkasındaki güçler bu yiğit millet karşısında

asla başarıya ulaşamayacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde bütün planları

bozacağız. Rabbim milletimize yardım etsin, bize düşmanla mücadele gücü nasip

etsin." diye konuştu.



Ruh ve beden sağlığının önemine değinen Erdoğan, geleceğin teminatı gençlerin özellikle kötü alışkanlıklardan korunması için ailelerin çok dikkatli olması gerektiğine işaret etti.



Zararlı alışkanlıkların geleceği tehdit ettiğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:



"Bağımlılıkla topyekün mücadele etmeliyiz. Medya ve sivil

toplum kuruluşları olarak bağımlılığa giden yoldaki tehlikelere vaktinde

müdahale etmeliyiz. Gençler, sigara, alkol gibi yollar girilmesi çok kolay, çıkılması çok zor yollardır. Bağımlılık

zaman içerisinde kanserli bir hürce gibi yayılır. İnsanı sosyolojik ve psikolojik

sorunlara iter. Ruh ve beden düzenini bozar. Gençleri hayatlarının baharında

ölüme götürür. Bir bağımlılık diğerini tetikler, insanın iradesi elinden

alınan varlığa dönüşür. Gençleri bağımlılığa götüren tehlikeleri zamanında

görmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir nesil

yetiştirmenin temeli aileden geliyor. Huzurlu aile ortamında büyüyen çocuklar

zararlı alışkanlıklara karşı korunaklıdır. Sağlıklı birey ancak sağlıklı aile

ortamında yetişir. Bağımlılık tehlikeleri gençleri etkili mücadele etmeliyiz.

Yeşilay bu anlamda çok önemli çalışma yapıyor. Bağımlılıklarla mücadelenin en

önemli ayağı olan rehabilitasyon merkezleri açılıyor. Bağımlılara ve bağımlılık

riski taşıyanlara psiko sosyal destek veriliyor."



"Tütün ile mücadelede dünyada örneğiz"



Merkezin Şanlıurfa'nın yanı sıra bölgedeki diğer illere de hizmet verecek kapasitede olduğunu dile getiren Erdoğan, tesisin hizmete geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.



Türkiye'nin tütün politikalarındaki kararlılığıyla dünyaya örnek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Tütün ve zararlı

alışkanlıklarla mücadelesi ülkemizin tütün kontrol politikalarının toplumda

yankı bulmasına büyük katkı sağlamıştır. 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü, tütün

kontrol politikalarını tümüyle yerine getiren ilk ülkenin Türkiye olduğunu

belirtmiştir. Lider ülke olarak tüm dünyaya örnek gösterilmiştir. Ülkemizde

veriler son 4 yılda 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını

göstermektedir. Tütün konusundaki bu başarı diğer alanlara da örnek olmalıdır."



Yeşilayın teknoloji bağımlığıyla da mücadele ettiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'de her 10 evden 7'sinde internete erişimin bulunduğunu anımsattı.



Çocukların ortalama 10 yaşında cep telefonu kullanmaya

başladığını ifade eden Erdoğan, sanal ortamın tuzaklarla dolu olduğu uyarısında bulundu.



Küçük yaşlarda doğru alışkanlıkların büyük önem taşıdığını

anlatan Erdoğan, çocuklara hayat boyu yol gösterecek davranışların

kazandırılması gerektiğini söyledi.



Erdoğan, bağımlılık batağındaki gençlerin topluma

kazandırılması için herkesin elinden gelen desteği vermesi gerektiğini

sözlerine ekledi.



Eyyübiye Belediye Başkanı

Mehmet Ekinci, törenin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a katkılarından dolayı plaket takdim etti.