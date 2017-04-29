Yeşil Yol" Kültür, Tarih ve Doğayı Buluşturacak

GÜLTEKİN YETGİN - Karadeniz'de yürütülen "Yeşil yol" çalışmaları, 8 ildeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan merkezleri birbirine bağlayacak.



Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Yeşil Yol Projesi" kapsamında Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan yol çalışmalarının 800 kilometresi tamamlandı.



Bu illerdeki turizm merkezlerinden geçen "Yeşil yol"u kullanan turistler kanyon, kaplıca, kuş cenneti, yaylalar ve tarihi mekanları görme imkanı bulacak.



DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm master planı ile bölgedeki turizm değeri olan doğa, kültür ve tarih ile ilgili tüm varlıkların envanterini çıkardıklarını söyledi.



Doğa, tarih ve kültürel mekan ne kadar önemli olursa olsun ulaşımda sorun varsa buraların cazibe merkezi haline gelmesinin pek mümkün görünmediğini dile getiren Yüce, bu varlıklara ulaşabilmek için güzergah belirlediklerini bildirdi.



Yüce, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin cazibesini daha çok artırmak ve ulaşımı konforlu hale getirmek için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade ederek, "Bu nedenle yol güzergahı belirledik. Bakın yeni yol yapımı değil bu, bu yol, var olan yollarımızın iyileştirilmesi, tamiri, tadilatı, bakımı, köprü ihtiyacı varsa köprülerin kurulmasıdır." dedi.



Yolların yapımı için dört standart belirlediklerini aktaran Yüce, "Alt kotlarda asfalt olması gereken yerler uygunsa genelde asfalt yapımını, orta kotlarda beton yapımını, üst katlarda taş parke yapımı öngördük, en üst kotlarda ise stabilize olmasını öngördük. Yeşil yol güzergahındaki yollarımızın standardı dört tiptir, yani her tarafa asfalt yapma gibi bir lüksümüz olmamaktadır." diye konuştu.



Yüce, Samsun kuş cenneti başlangıç noktası olmak üzere Kafkasör Yaylası ve oradan Sarp sınır kapısına kadar bir turizm koridoru bulunduğunu belirterek, "Bu turizm koridoru da 2 bin 600 kilometrelik ana aksı oluşturmaktadır. 2 bin 600 kilometrelik ana aksın bin kilometresi karayolları güzergahına denk gelmektedir, bu yollara herhangi bir işlem yapmamaktayız, bizim işlem yaptığımız karayolları güzergahı dışındakilerdir." İfadesini kullandı.



Bu uzunluğun bin kilometresi çıkarıldığında geriye bin 600 kilometre kaldığını kaydeden Yüce, bin 600 kilometrenin de 800 kilometresini tamamladıklarını söyledi.



Yeşil yolda, geriye 800 kilometre bir güzergah kaldığını aktaran Yüce, bu kısmı da iki sene içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.



Yüce, ana aks bittiği zaman Samsun kuş cennetinden yola çıkan turistin bir çok turizm noktasıyla karşılaşacağına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Buradan Nebiyan Yaylası'na rahat bir şekilde çıkacak, sonra Vezirköprü Kanyonu'na oradan da Havza kaplıcalarına geçecektir. Buradan sonra da Ladik kış turizm merkezine geçecektir, ardından ise Ladik, Ayvacık, Akkuş gibi yerleri ziyaret edebilecektir. Turistler bütün illerimizdeki doğal güzellikleri, kültürel varlıkları, tarihi mekanları, turizm merkezlerimizin her biriyle bağlantısını kurarak seyahatini devam ettirecektir."



Yolları yaparken koruma kollama dengesini gözettiklerini anlatan Yüce, doğaya zarar vermeden, tabiat ile bütünleşen ve ön plana çıkaran çalışmaların devam ettiğini vurguladı.