Yeşil Vartospor'dan Üçüncülük Başarısı

MUŞ (İHA) – Muş'ta düzenlenen voleybol müsabakalarına katılan Yeşil Vartospor, üçüncülük elde etti.



Muş'ta düzenlenen Kulüplerarası Voleybol İl Birinciliği Yarışmasına katılan Yeşil Vartospor, gençler kategorisinde il üçüncüsü oldu. Yeşil Vartospor Kulübü Başkanı Aydın Durmuş, sporcularıyla yemekte bir araya gelerek, elde edilen başarıyı kutladı. Yarışmaya katılan sporcularını kutlayan Aydın Durmuş, "Kurduğumuz Yeşil Vartospor Kulübümüzde bulunan sporcularımız, ilk kez hiç çalışmadan direk olarak ilde yapılan voleybol müsabakalarına katılarak, gençler kategorisinde il üçüncülüğü elde ederek bizleri sevindirdi. Ben hem Yeşil Vartospor Başkanlığını hem de sponsorluğunu yapmaktayım. Bu konuda ilçemizde böyle bir spor kulübünün açılmasında ve müsabakalara katılmasını sağlayan ve destek sunan İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Nuri Çetin'e ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüz Tunay Ergül'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bizim gençlerimiz sportif faaliyetlerden yoksundu. Şimdi ise sporcularımız artık bölgede ve ilde müsabakalara katılıp kupa almaya başladılar. Bu gençlerimiz inşallah bundan sonra kendi hedeflerini biraz daha yükseltip, Türkiye genelinde yapılacak olan müsabakalara katılacağından eminim. Elimizde gelen tüm yardımlarımızı seferber edeceğiz. Her şey Varto'muz ve Muş'umuz için diyerek, sportif faaliyetlerimizi geliştirmeye çalışacağız. Bu konuda emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ederim" dedi. - MUŞ