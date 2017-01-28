Yeşil Sahalardan Siyasete Bir Transfer Daha

SELMAN TÜR - Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giydikten sonra siyasete atılan ve AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu'na seçilen Aygün Taşkıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın illegal örgütlerle mücadelesinde yalnız kaldığını söyledikten sonra siyasetle ilgilenmeye başladığını bildirdi.



Aygün Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na getirilen Berk Mersinli'nin yönetim kurulu listesine girerek, siyasete ilk adımı attığını söyledi.



"Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç ay önce illegal örgütlerle mücadele karşısında yalnız bırakıldığını söylemişti. Ben de kendisini yalnız bırakmamak için bu göreve talip oldum." diyen Aygün Taşkıran, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'deki herkesin kendi çapında bir şeyler yapmaya çalıştığını kaydetti.



"Şimdi de ülkeyi yöneten bir takıma transfer oldum"



Aygün Taşkıran, kendisinin de siyasete girmeyi tercih ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Futbolda bazı kritik maçlarda 'rakibi nasıl geçebilirim', 'defansı nasıl sağlamlaştırabilirim' gibi taktiklerle top oynuyorduk. Şimdi de siyasette sayın Cumhurbaşkanımız gibi, Başbakanımız gibi, diğer hükümet yetkililerimiz gibi o tür insanlarla da 'siyaseti nasıl götürebiliriz' bunu konuşacağız. 18 yıl yeşil sahalarda profesyonel futbol oynadım şimdi de ülkeyi yöneten bir takıma transfer oldum."



Futboldan kopmadı



Genç nüfusun kötü alışkanlıklar edindiğini belirten Aygün Taşkıran, şunları kaydetti:



"Bunun önünü kesmek amacıyla spora alıştırmak lazım. Bu illa futbol olacak değil diğer spor branşları da olabilir. İnşallah bunları spora alıştırabilirsek bu genç arkadaşlarımız en azından disipline olmuş olurlar. Sosyal yaşantıda da öz güvenleri artar. Nihayetinde benim futbol geçmişimde Fenerbahçe gibi bir takım var, Karşıyaka, Sakaryaspor, Çaykur Rizespor gibi üst seviyedeki takımlarda oynadım. Bu tecrübelerimi bu genç arkadaşlarıma aktarmak için de Maltaspor'a talip oldum. Genç arkadaşlarımızın bazı spor dallarını alışkanlık edinmesi lazım, çünkü spor bizi disipline eden bir araç."



Futbol hayatında Manisaspor, Fenerbahçe, Sakaryaspor, Çaykur Rizespor, Karşıyaka, Turgutluspor ve Bucaspor formaları giyen 43 yaşındaki Aygün Taşkıran, 10 yaşında futbola başladığı, helen Manisa 2. Amatör Küme'de mücadelesini sürdüren Maltaspor'da başkanlık ve antrenörlük yapıyor.