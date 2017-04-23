Yeşil Sahalarda Bu da Oldu!

Ligue 1'de Saint Etienne, evinde Rennes'i konuk ederken sahalarda benzerine az rastlanan bir olay yaşandı.



Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanması gereken maçta St. Etienne taraftarları bir anda tribünlere girdi. Meşale yakan ve sahaya yabancı maddeler atan ev sahibi taraftarkar nedeniyle hakem soyunma odasına girerken, taraftarların dışarı çıkarılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.