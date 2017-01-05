Isparta İl Genel Meclisi Üyeleri, Isparta Davrazspor'a destek vermek amacıyla ocak ayı oturumuna yeşil pembe formayla çıktılar.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta Davrazspor'a İl Genel Meclis Üyeleri destek verdi. Pembe-yeşil formalarını alan İl Genel Meclis Üyeleri, oturuma formaları giyerek çıktı. Meclis Başkanı Ali Bolat Başkanlığı'nda toplanan meclis üyeleri formaları giyerek, tüm kente, "Isparta Davrazspor'a sahip çıkın" çağrısında bulundular. - ISPARTA
Yeşil Pembe Meclis
Isparta İl Genel Meclisi Üyeleri, Isparta Davrazspor’a destek vermek amacıyla ocak ayı oturumuna yeşil pembe formayla çıktılar.
Isparta İl Genel Meclisi Üyeleri, Isparta Davrazspor'a destek vermek amacıyla ocak ayı oturumuna yeşil pembe formayla çıktılar.
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