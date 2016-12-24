Yeşil Kırşehirspor'a Destek

Kırşehir Valiliği, Yeşil Kırşehirspor'a 175 bin lira destek verileceğini bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşil Kırşehirspor kulüp başkanı Levent Akçakoca, Vali Necati Şentürk'ü ziyaret etti.



Vali Şentürk, Yeşil Kırşehirspor'a yaptıkları maddi yardımların artarak devam ettiğini, gelecek sezona takımın eksiklikleri giderilmesi için çalıştıklarını belirtti.



Şentürk, "Çeşitli mevkilere kaliteli futbolcular transfer edeceğiz. Herhangi bir sakatlık ya da kırmızı kart durumunda yedek kulübesindeki oyuncuların da güçlü olması gerekiyor. Güçlü bir takım oluşturmak ve boşlukları doldurmak için Yeşil Kırşehirspor'a geçtiğimiz günlerde 50 bin lira vermiştik. Bu sefer de 175 bin lira yardım yapıyoruz. Her şey Kırşehirliler için, her şey gençlerimiz için. Bütün Kırşehirli hemşehrilerimizi takımımıza destek çıkmaya, maçları izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de kentin bütün dinamikleriyle birlikte hareket ederek Yeşil Kırşehirspor'u daha iyi noktalara getirmek için el birliğiyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.



Akçakoca ise desteklerinden dolayı Şentürk ve Bahçeci'ye teşekkür etti.