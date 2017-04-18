Yeşil Dostu Projede Hane Başına 25 Ağaçlık 'Koru'

Karacakaya bölgesinde gerçekleştirilen Mebuskent projesinde, yerleşke içi ağaçlandırma çalışmaları başladı. Toplam alanının yüzde 87'si ile Türkiye'nin yeşil alanı en büyük konut projesi unvanını aday olan projede hane başına 25 ağaç düşecek.



Yeşil alan rekortmeni projede inşaat süreci tamamlanarak, çevre düzenlemesi ile birlikte ağaçlandırma aşamasına geçildi. Mebuskent'i hayata geçiren Aymor Grup'un Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Ayhan'ın verdiği bilgiye göre, site içi peyzajda dikimine başlanan ağaçlar en az 3 metre uzunlukta. Dikilen ağaçlar içinde mavi ladin, mavi selvi, leylandi, çınar, meşe, sofora, akasya, akça ağaç, dış budak gibi çok çeşitli türler yer alıyor. Bu arada ağaçlandırma ile eş zamanlı olarak site içi yollar ve otopark alanlara kilitli parke taşı döşenmeye de başlandı.



23 bin ağaç dikilecek



Ankara'nın yerleşimde yeni cazibe merkezi Batıkent Karacakaya bölgesinde gerçekleştirilen konut projesi, Türkiye'nin en büyük yeşil alana sahip marka projesi olma özelliğini taşıyor. 'Şehir içinde koca bir şehir' konseptiyle hayata geçirilen ve 4-5 bin kişilik nüfus barındıracak proje, 388 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruluyor. Bunun da yüzde 87'sini yeşil alan ve sosyal yaşam alanları oluşturuyor. Projede beton alanların payı sadece yüzde 13'te kalıyor. Şehir merkezinin kuzeyinde, rakım olarak 110 metre daha yüksekte ve kente oksijenin girdiği bir lokasyonda kurulan Mebuskent'te başlayan ağaçlandırma çalışmaları ile yerleşke içine toplam 23 bin ağaç dikilecek. Meyve ağaçları dahil her türden ağacın yer alacağı yerleşkenin doğal park niteliğinde olması amaçlanıyor.



Hane başına 25 ağaç



Kürşat Ayhan, konut projelerinde yer alan 10 bloktaki 652 daire ve 332 villada 984 ailenin yaşayacağını belirtirken, "Aile başına 25 ağaç düşecek. Oturacak her ailenin küçük bir korusu olacak" dedi. Projenin inşaatı sırasında mevcut doğal bitki örtüsü ve floranın korunmasına da azami özen gösterdiklerini vurgulayan Ayhan, özellikle inşaat alanı içinde kalan bağı bozmamak için bazı binaları kaydırmayı bile tercih ettiklerini söyledi.



Başkent'in yeni eğitim üssü olan bir lokasyonda yer alan projenin birçok başka özelliğe de sahip olduğunu bildiren Ayhan, site içinde 5 bin metrekarelik alışveriş merkezi, spor kompleksi, sauna-spa hizmeti ve Türk hamamı, botanik parkı, 13 bin 650 metrekarelik alanda golf sahası olacağını bildirdi. Kürşad Ayhan, "Ayrıca yüzme havuzu, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava dinlenme alanları, otopark ve güvenlik hizmetleri yer alıyor. Tamamen bisikletli hayata göre tasarlanan projemiz Ankara'daki Küçük Kopenhag deniyor. Mebuskent, şehrin gürültü ve kirliliğinden uzak, yeşile dokunarak yaşamak isteyenlere doğayla iç içe, bol oksijenli bir ortam ve sportif faaliyetler için bol imkan sunuyor" dedi. - ANKARA