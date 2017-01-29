Yeşil Bursa-Tire 1922: 1-2

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri
HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Muharrem Güzel (xx), İsmail Emre (xx)
YEŞİL BURSA: Volkan (xx)- Fatih Şahinoğlu (xx), Ekrem (xx), Sedat (xx), Kadir (xx), Utku Türk (xx) (Dk.73 Semih Durmuş x), Mertcan (xx), Murat (xxx), Ali Ayvaz (x) (Dk.46 İsmail Can xx), Fatih Çakır (xx), Mustafa Emre (xx)
TİRE 1922: Ömer (xx)- Ramazan (xx), Furkan (xx), Emre (xx), Gökhan (xx), Erdinç (xx), Hakan Yağmurkaya (xxx)(Dk.68 Doğan xx), Güner (xx) (Dk.72 Yasin Avcı xxx), Mümin Talip (xx), Cemal (x) (Dk.46 Ozan xx), Yusuf (xx)
GOLLER: Dk.74 Mustafa Emre (Yeşil Bursa), Dk. 43 Hakan Yağmurkaya, Dk.86 Yasin Avcı (Tire 1922)
SARI KARTLAR: Ekrem, Fatih Şahinoğlu (Yeşil Bursa A.Ş.) Ozan ( Tire 1922)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden Yeşil Bursa, sahasında oynadığı mücadelede Tire 1922'ye maçın sonlarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.
3.dakikada Yeşil Bursa defansının arkasına sarkan Gökhan kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top az farkla auta gitti.
16.dakikada Tire 1922 kullandığı kornerde Yusuf Turhan altıpas üzerinde yükselerek kafayı vurdu top yandan az farkla auta gitti.
21.dakikada Yeşil Bursa'nın ara transferde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Fatih Çakır ceza sahası dışında topla buluştu. Sert bir şut çıkardı top üst direğe çarpıp auta gitti.
32.dakikada sol kanatta topla buluşan Utku Türk şutunu çekti kaleci Ömer topu kornere çeldi.
43.dakikada Tire 1922 Hakan Yağmurkaya ile golü buldu. Sol kanattan yapılan ortada arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Hakan takımını öne geçirdi: 0-1.
45.dakikada Tire 1922'den Güner Okay yaklaşık 25 metreden sert vurdu kaleci Volkan köşeye giden topu uçarak kornere gönderdi.
74.dakikada defansın arkasına sarkan Mustafa Emre Can kaleci Ömer Kahveci ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla skoru dengeledi: 1-1
86.dakikada Tire 1922, ikinci yarıda oyuna dahil olan Yasin Avcı'nın attığı golle öne geçti: 1-2.
Geri kalan dakikalarda gol olmayınca konuk takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.
- Bursa