Yeşil Bursa-Pazarspor: 0-2





STAT: Minareli Çavuş



HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx) M.Ali Akkor (xx) Ahmet Yaşılak (xx)



YEŞİL BURSA: Volkan (xx)- Mehmet Kalkan (xx), Sedat (xx), Talha (xx) (Dk.67 İsmail Can Çavuşluk xx), Kadir (xx), Utku (xx), Berat (xx) (Dk.14 Semih xx), Kenan Uz (xx), Mertcan (xx) (Dk.64 İbrahim xx), Emirhan (xx) Bünyamin (xx)



PAZARSPOR: Fethi Bilgin (xxx)- Egemen (xx), Aykut (xx), İbrahim Demirer (xx), Mert Ege (xxx), Haci (xxx), Maksut (xx), İlhan (xxx) (Dk.90 Kadir), Mehmet Mert Özkaptan(xxx) (Dk.90 Hasan Kul xx), Ali (xx) (Dk.73 Yasin Mert Egeli xx), Mehmet Aytemiz (xxx)



GOLLER: Dk.43, Dk.87 Mehmet Aytemiz (Pazarspor)



KIRMIZI KART: Dk.81 Kadir (Yeşil Bursa)



SARI KARTLAR: Kadir Turhan, Emirhan Aydoğan (Yeşil Bursa) İbrahim Demirer, Fethi Bilgin, Maksut Birben (Pazarspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 18'inci haftada Yeşil Bursa, kendi sahasında karşılaştığı Pazarspor'a 2-0 yenildi.



10'uncu dakikada Berat kaleci Fethi ile çarpışarak yerde kaldı. Daha sonra yapılan kontrollerinde sol kolunda ağrısı bulunduğu için oyuna devam edemedi ve yerine Semih Durmuş forvette mücadele etti.



33'üncü dakika Semih Durmuş ceza sahası ön çizgisi üzerinden aşırtma bir şut çekti. Top üst direkten oyun alanına geri döndü.



40'ıncı dakika Utku sol kanattan ortaladı ve arka direkte Sedat kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.



43'üncü dakikada Pazarspor atağında defansın arkasına sarkan Mehmet Aytemiz na kaleci Volkan Tercan'ı da geçerek topu boş kaleye gönderdi: 0-1.



53'üncü dakikada İkinci yarının ilk tehlikesini Yeşil Bursa yakaladı. Sağ kanattan Talha ceza sahası içine ortaladı, Semih arkaya doğru aşırttı Utku'nun önüne gelen topa Utku sert vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi.



64'üncü dakikada Pazarspor ani gelişen kontra atakta Haci Şükrü Çiçek ile Yaşil Bursa kalesinde tehlike yarattı. Kaleci Volkan ile karşı karşıya kalan Haci şutunu çekti. Kaleci Volkan ayakları ile gole izin vermedi.



81'inci dakikada Kadir Turhan son adam olarak Pazarsporlu rakibini ceza sahası dışında düşürünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



87'nci dakikada Pazarspor Mehmet Aytemiz ile bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde arka direkte boş pozisyonda kalan Mehmet yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.



- Bursa