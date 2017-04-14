Yeşil Bursa" Osmangazi'de Hayat Buluyor

Bahar mevsimiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanına yapılan yeni parklar, oyun ve spor alanlarıyla vatandaşlara rahat nefes alabilecekleri alanlar kazandırıyor.



Güneştepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Meşe Çocuk Parkı'ndaki son çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Dündar, "Baharla birlikte ekiplerimiz, sahadaki çalışmalarını arttırdı. Geçtiğimiz dönem ilçemize 150 adet yeni park yapmıştık. Bu dönem de 150 adet park sözümüz var. Bu yıl içerisinde 35 park yapılacak. Güneştepe yeni gelişim bölgelerimizden biri. Bu bölgede 8 tane park yapılacak. Buradaki Meşe Parkı'nı bitiriyoruz. Çocuk oyun grupları, oturma grupları ve yeşil alanlar, buraların daha düzenli ve yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlamış olacak. Parklarla birlikte mahallelerimiz, daha güzel hale geliyor. Çocuklarımız, yeşil alan içindeki oyun alanlarında hoşça vakit geçiriyor. Hem çocukların, hem yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendiren ferah alanlar oluşturuyoruz. Bu yapılan hizmetler vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.



Dündar, park çalışmalarını incelerken, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - BURSA