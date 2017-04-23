Yeşil Bursa-Dersimspor: 3-0
STAT: Minareli ÇavuşHAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Mehmet Özkan (xxx), Gökhan Esen (xxx)YEŞİL BURSA: Volkan (xxx)- Furkan Emre (xxx), Mehmet (xxx), Kadir (xxx), Berat (xxx), İbrahim Serdar (xxx) (Dk.77 Sedat xx), Emirhan (xx) (Dk.43 Mertcan xxx), İsmail Can (xxx) (Dk.
STAT: Minareli Çavuş
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Mehmet Özkan (xxx), Gökhan Esen (xxx)
YEŞİL BURSA: Volkan (xxx)- Furkan Emre (xxx), Mehmet (xxx), Kadir (xxx), Berat (xxx), İbrahim Serdar (xxx) (Dk.77 Sedat xx), Emirhan (xx) (Dk.43 Mertcan xxx), İsmail Can (xxx) (Dk.90+2 Yunus), Fatih (xxx), Mustafa Emre (xxx), Bünyamin (xxx)
DERSİMSPOR: Barış (xx)-Taner (xx), Emrah (xx), Buğrahan (xx) (Dk.61 Fatih xx), Koray Kurt (xx), Fuat (xx) (Dk.46 Ulaş xx), Mert (xxx), Fırat (xx), Taner (xxx), Koray Yıldız (xx) (Dk.72 Caner xx), İlhan (xx)
GOLLER: Dk.23 İbrahim Serdar, Dk.85 Berat, Dk.90+1 Fatih (Yeşil Bursa)
KIRMIZI KART: Dk.86 Berat (Yeşil Bursa)
SARI KARTLAR: Emirhan (Yeşil Bursa), Barış, Mert, Fırat (Dersimspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Yeşil Bursa, sahasında Dersimspor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı Yaklaşık 700 Dersimspor taraftarı izledi.
20'inci dakikada Dersimspor atağında İlhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda top üstten dışarıya gitti.
23'üncü dakikada gelişen Yeşil Bursa atağında, orta alandan Emirhan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan İbrahim Serdar, kaleci Barış'ın üzerinden topu aşırdı. Kaleciyi geçen topu defans uzaklaştırdı. Ancak yardımcı topu çizgiyi geçtiğini belirterek gol kararı verdi: 1-0:
32'nci dakikada ani gelişen Yeşil Bursa atağında Berat ceza alanına girerken kaleci Barış ceza alanı dışında topu eliyle kesti. Serbest atıştan sonuç çıkmadı.
52'nci dakikada Dersimspor atağında Fuat ceza alanı içerisine girdi. Sol çarprazdan şutunu kaleci Volkan ayaklarıyla uzaklaştırdı.
55'inci dakikada Berat, sağdan çalımlarla son çizgiye kadar indi. Ceza alanına girdi. Yerden şutunda kaleci Barış'ı geçen top direğin dibinden dışarıya gitti.
68'inci dakikada Mustafa Emre Dersim defansının arkasına sarktı. Sert şutunda top direği sıyırarak dışarıya çıktı.
84'üncü dakikada Caner'in sert şutunda defansa çarparak yön değiştiren topu önce kaleci Volkan topu kornere çeldi.
85'inci dakikada köşe atışında Volkan'ın tokatladığı topu Emre uzaklaştırdı. Sahasından hareketlenen Berat, ceza alanına girdi ve kalecinin altından topu ikinci kez filelere gönderdi: 2-0.
86'ıncı dakikada gol sevincini abartılı kullanan Berat ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
89'uncu dakikada Dersimspor serbest atış kazandı. Caner'in atışında Mehmet eliyle topu kesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
90'ıncı dakikada İlhan'ın kullandığı penaltı atışını kaleci Volkan kurtararak gole izin vermedi.
90+1'inci dakikada Volkan'ın gönderdiği topla kendi yarı alanından hareketlenen Mustafa Emre, boş durumdaki Fatih Çakır'a pasını verdi. Fatih boş kaleye topu yuvarladı: 3-0.
- Bursa