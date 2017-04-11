Yeşil Bir Karaman İçin Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar ayları itibari ile başlatmış olduğu ağaçlandırma çalışmalarına Organize yolu üzerinde devam ediyor. Yaklaşık on kilometrelik yol üzerinde ki orta refüje iklim yapısına uygun farklı türlerde ağaç ve bitki dikiliyor.

2017 yılında 30 bine yakın ağaç ve çalı türü bitkiyi toprakla buluşturacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan: "Baharın gelmesiyle çalışmalarımıza hız verdik. Bütün refüj ve yeşil alanlarda ağaç ve bitki dikimi çalışması gerçekleştiriyoruz. Park-Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz ekim ve dikim çalışmalarına Organize Sanayi yolunda devam ediyor. Bu yıl içerisinde 30 bine yakın Ardıç, Ateşdikeni, Berberis ve Lavanta türlerinden çalı bitkileri ile Mavi Servi, Dişbudak, Akçaağaç, Çınar, Sedir, Sofora ve Karaçam türü ağaç fidanını toprakla buluşturuyoruz. Geçmiş yıllarda da binlerce metre kare alan üzerinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaptık. Yemyeşil bir Karaman anlayışı ile başlattığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.