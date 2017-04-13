Yeşil Alanlar HBB'nin Çalışmalarıyla Güzelleşiyor

HBB ekipleri, Hassa, Erzin, Reyhanlı, İskenderun, Kırıkhan ve Payas ilçelerindeki caddelerde refüjlerin üzerinde çim biçme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, kente doğal, temiz ve düzenli bir görünüm kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, refüjlerde yaptığı çim biçme ve diken temizliği ile caddeleri kent estetiğine uygun ve göze hitap eden bir görünüme kavuşturdu.