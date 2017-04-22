Yeryüzü Gününde Bilime Destek Yürüyüşü

Yergüzü Günü'nde, Washington DC'de ve dünyanın en az 600 şehrinde bugüne kadar bilimsel araştırmalara yapılan en büyük destek yürüyüşü gerçekleştirilecek.



Yürüyüş, Donald Trump'ın başkanlık görevini devraldığı Ocak ayında organize edildi. Yürüyüşün daha çok Trump yönetiminin bilime karşı tutumuyla ilgili büyük çaplı alarma bir cevap niteliği taşıdığı kaydedildi. Trump küresel ısınma iddialarını bir aldatmaca olarak nitelemiş ve çevre koruma ile ilgili birçok kanunu kaldıracağına söz vermişti.



Beyaz Saray, Mart ayında yayınladığı bütçede Çevre Koruma Ajansı, Milli sağlık enstitülerine ayrılan payda üç haneli kesintiye gitmişti.



Yüzden fazla bilimsel dernek ve Savuna teşkilatı yürüyüşü onaylarken bazıları tartışmalı olduğunu da belirtti. Yürüyüşü tenkit edenler, organizatörlerin bilim adamlarının karşılaştıkları zorluklara eğilmekten daha çok etnik azınlıklara yoğunlaşarak olayı sulandırdıklarını ileri sürdü. Bazıları da, protestoların Cumhuriyetçileri hedef alacağı düşüncesiyle ters tepki yapacağı ve bilime partizan gölge düşüreceği tenkidinde bulundu. Organizatörler ve destekleyenler yürüyüşün siyasi olmadığını söyledi - WASHINGTON