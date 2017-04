Yerli Yersiz Doğaçlama Tiyatro oyunuyla BKM Mutfak Sahne'de!



Dört yılı aşkın süredir doğaçlama tiyatroyu hayatlarına katan ve çeşitli sahnelerde gösterilerini sergileyen Yerli Yersiz, BKM Mutfak Sahne'de özel bir gösteri ile karşınızda!



Kahkaha, eğlence ve yaratıcılık dolu anlar sizleri bekliyor!



Her şey sahnede gördüğünüz gibi; metin yok, prova yok, o anda ve doğaçlama! Garanti ediyoruz, bu gösteriyi daha önce kesinlikle izlemediniz!



Yerli Yersiz, doğaçlama tiyatro eğitiminin üniversite yıllarındaki beraberliklerle bir araya gelmesi ile 2013 yılında kuruldu.



Yerli Yersiz oyuncuları Çağlar İçer, Can Salih Yarangümelioğlu, Mert Potur, Paylun Boyacı, Sena Miskioğlu ve Can Sücüllü doğaçlamadan kalan boş vakitlerde beraber vakit geçirmekten hoşlanıyor ve çeşitli şirketlerde çalışma hayatlarına devam ediyorlar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Yerli Yersiz



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır