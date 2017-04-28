Yerli ve milli lazer cihazı ile 4 ayrı hastalık tedavi ediliyor

Türk fizyolog tarafından tamamen milli ve yerli imkanlarla üretilen "Celas" isimli lazer cihazı ile hemoroid, kıl dönmesi, anal fistül ve varis hastalıkları ağrısız ve sancısız tedavi ediliyor

Fizyolog Dr. Ali Aytaç Seymen:

"Cihaz, farklı operasyonlarda da kullanabilme avantajlarına sahip olduğu için hastanelerin ameliyathanelerinde standart olarak bulundurulabilir bir ürün haline geldi"

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu:

"Celas, Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Çok güzel sonuçları var. Birçok hastada yaptığımız tedaviler yüz güldürücü. Ameliyat, dikiş, kanama olmadan ayakta yapılan tedaviler. Varis, hemoroid tedavisi sonrası hasta aynı gün evine gidiyor"



ANKARA - Türk Fizyolog Dr. Ali Aytaç Seymen tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen "Celas" isimli lazer cihazı ile en çok karşılaşılan hemoroid, kıl dönmesi, anal fistül ve varis hastalıkları ağrısız ve sancısız tedavi ediliyor.

Son yıllarda sağlık alanında yaşanan değişim ve dönüşüme Türk mühendisler de ayak uydurdu. Fizyolog Dr. Ali Aytaç Seymen tarafından Bilkent Üniversitesi Cyberpark'ta üretilen "Celas" isimli lazer cihazı 4 ayrı hastalık ağrısız ve sancısız tedavi edilebiliyor. Devlet destekli geliştirilen ve tamamen Türk üretimi olan "Celas" isimli lazer cihazı hemoroid, anal fistül, kıl dönmesi, varis gibi şikayetlere yönelik hastalıklarda rahatlıkla kullanılıyor: Tedavi sonuçları ise oldukça memnuniyet verici.

"Tamamen yerli imkanlar ve devlet desteği ile geliştirildi"

Celas'ı üreten Fizyolog Dr. Ali Aytaç Seymen, 10 yıldır biyomedikal sektöründe AR-GE ve üretim çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, lazer doku etkileşimi üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi. "Genel cerrahi alanında özellikle hemoroid, anal fistül, kıl dönmesi, varis gibi şikayetlere yönelik cihazın üretimini yaptık" diyen Seymen, Celas'ın tamamen yerli imkanlarla ve devlet desteği ile geliştirildiğinin altını çizdi. Celas ile binlerce hastanın tedavi edildiğini ve başarılı sonuçlar alındığını kaydeden Dr. Ali Aytaç Seymen, "Gold standart' olarak nitelendirdiğimiz sistemimiz üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde güvenle kullanılıyor" diye konuştu.

Ayrıca dünya çapında bir patent başvurusu yaptıklarını ifade eden Seymen, yurt dışına ihracatın başladığının da belirterek, "Dünyanın en popüler iki fuarına katılım gösterdik. Ürünlerimiz yoğun ilgi gördü" şeklinde konuştu.

Celas ile ilgili geri dönüşümlerin memnun edici olduğunu söyleyen Dr. Ali Aytaç Seymen, "Cihaz, farklı operasyonlarda da kullanabilme avantajlarına sahip olduğu için hastanelerin ameliyathanelerinde standart olarak bulundurulabilir bir ürün haline geldi. Bir cerrah ameliyata girdiği zaman iki farklı özellik için Celas'ı kullanabiliyor. Avrupa çapında CE belgesine ISO-9001 ve ISO-13485 belgelerine sahip imalat bölümümüzde iş güvenliğini de ön planda tutuyoruz" şeklinde konuştu.

"Celas Türk mühendisleri tarafından yapıldı"

Celas ile tedavi ettiği hastalarında yüz güldürücü sonuçlar elde edildiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu da, lazer cihazının tıpta birçok alanda kullanıldığını belirtti. Celas lazer sisteminin, varis hastalarında toplar damaların kesilmeden varisin tedavi edilmesi amacı ile çıkan bir cihaz olduğunu belirten Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu, "En çok karşılaşılan hemoroid, kıl dönmesi, anal fistül hastalığında da kullanılıyor. Celas Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Ben uygulama alanı buldum. Çok güzel sonuçları var. Birçok hastada yaptığımız tedaviler yüz güldürücü. Ameliyat, dikiş, kanama olmadan ayakta yapılan tedaviler. Varis, hemoroid tedavisi sonrası hasta aynı gün evine gidiyor. Bu cihaz sayesinde ağrı son derece az, dokuya müdahale edişimiz lazerin etkisi ile çok az, minimum hasar maksimum etki elde ediyoruz. Başka alternatif tedaviler yaptırmasına, başka hekimlere gidip şifa bulamayan hastalarımıza biz şifa bulduk" ifadelerini kullandı.