Yerli Üretim Zorunluluğunu Karşılamayana Yaptırım İmkanımız Var"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, "Başta kendi operatörlerimize yerli ürün kullanma zorunluluğu getirerek yurt dışına ihraç için, üretim için gerekli seferberliği başlatalım istedik. Aslında bu seferberlik yeni değil ama bu virajı da kaçırırsak başka fırsatımız kalmayacak. Yerli alım olmazsa bizim BTK'nin yaptıracağı üretim ile ilgili yaptırımlarımız var." dedi.



Sayan, Vodafone tarafından 4,5G teknolojisinde yerli üretimin desteklenmesi amacıyla BTK ev sahipliğinde gerçekleştirilen, "2023 Hedeflerine Doğru: Dijital Dönüşüm İçin Yerli Yatırım Gücü- KOBİ Seferberliği" başlıklı toplantıya katıldı.



Açılış konuşmasında Türkiye'nin yerli ürün kullanımı konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Sayan, telekomünikasyon sektöründe yerli ürün tedariği konusundaki hassasiyetlerine değinerek bu konuda kararlı olduklarını vurguladı. "Gücümüzü büyük olmaktan değil, küçük de olsak birlik olmaktan alıyoruz" diyen Sayan, birlik ruhuna sahip olmanın başarıyı beraberinde getireceğini söyledi.



Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ekosisteminin oldukça çeşitli ve kapsamlı olduğunun altını çizen Sayan, "KOBİ'lerimizin kısa süre içinde üretime yönelik faaliyetlerinin artırılması için bizim sektör olarak elimizden geleni yapmamız gerek. BTK olarak 3G'de KOBİ'lerle ilgili getirdiğimiz sorumluluk, üreticilerimizin kullandıkları ürünlerin yüzde 10'unun KOBİ'lerden alınmasıydı. Burada bazı boşlukların önüne geçmek için 4,5G yetkilendirmesinde ufak bir değişiklik yapıp Türkiye'de üretim yapan KOBİ'lerden alma şartı getirdik." ifadelerini kullandı.



Sayan, gecikmeli de olsa Vodafone'un KOBİ'lere yönelik yaptığı girişimin önemli olduğunu vurgulayıp kendilerine teşekkür ederek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Diğer iki operatörümüzün bu girişimi de yaptıklarını görmedim ve onlardan da aynısını bekliyorum. Amacımız KOBİ'lerin ürünlerinin yerli şebekemizde kullanılıyor olmasını sağlamak. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2016 sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan KOBİ'lerde internet erişimine sahiplik oranı yüzde 93,5, bilgisayar kullanım oranı yüzde 95,8, web sayfası sahipliği yüzde 65,2. KOBİ'lerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişiminde interneti kullanma oranları yüzde 85, web sayfası ve elektronik mail alışverişi yoluyla mal-hizmet siparişi alım oranı yüzde 11,6.



Mobil ödeme sistemlerini de operatörlerimiz oldukça geliştiriyor. 2020 yılında Çin'de kağıt para kullanılmaması vizyonu var. Herşeyin dijital olması vizyonu var. Dünya bu yöne doğru gidiyor. Biz de bu değişim ve dönüşümün arkasında kalmamalıyız."



Türkiye'nin 2023 vizyonu için KOBİ'lerin önemine değinen Sayan, kalkınma planları çerçevesinde KOBİ'leri kapsayan eylem planlarında KOBİ'lere verilen önem ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Sayan 4,5G yetkilendirmesi ile birlikte Türkiye'nin çok iyi bir pazar olmasının yanı sıra çok iyi bir üretici ve çok iyi bir ihracatçı olması konusuna dikkati çektiklerini anımsatarak, "Başta kendi operatörlerimize yerli ürün kullanma zorunluluğu getirerek yurt dışına ihraç için, üretim için gerekli seferberliği başlatalım istedik. Aslında bu seferberlik yeni değil ama bu virajı da kaçırırsak başka fırsatımız kalmayacak. Sürekli operatörlerimize söylüyoruz, bu oluşmazsa, bu yerli alım olmazsa bizim BTK'nin yaptıracağı üretim ile ilgili yaptırımlarımız var. Yerli üretim ile ilgili zorunluluk karşılanamazsa bizim yaptırım imkanımız bulunmakta, bundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi bildirdik." diye konuştu.



-"Üretmeden uzun süreli olarak ekonomilerin güçlü kalması mümkün değil"



"Dijital Dönüşüm için Yerli Yatırım Gücü" başlıklı organizasyonun KOBİ'ler için önemli bir sinerji oluşturacağının altını çizen Sayan, "BTK olarak 3G mobil teknolojiler yetkilendirmesinden başlayarak ve artırmak suretiyle 4.5G IMT Advanced yetkilendirmesinde de devam ettirerek işletmecilere, ülkeye en üst seviyede katkı sunabilmesi için çok önemli koşullar getirdik. Bu koşulların zaman içinde ne kadar isabetli olduğunu hep birlikte gözlemledik." dedi.



Ar-Ge'ye ayrılan kaynakların ve faaliyetlerinin, Ar-Ge merkezlerinin ve Ar-Ge mühendisi istihdamının artırılmasının bu koşullar sonucu ortaya çıkan bir durum olduğuna işaret eden Sayan, operatörlerin Türkiye'ye daha fazla ekonomik ve sosyal katkıda bulunmak amacıyla Ar-Ge, istihdam, yerli tedarik konularında getirilen koşullara ilişkin önemli çalışmalar yaptıklarını anımsattı.



Sayan, Vodafone'un, 4.5G teknolojisi ile KOBİ'leri bir araya getirme ve 2023 hedefleri doğrultusunda bu birlikteliği analiz etme yönünde yaptığı çalışmaları desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Sorunları tespit etmek ve masaya yatırmak, çözümlere ulaşmanın birinci şartı olduğundan fikir ve önerilerimizi paylaşarak ülkemiz ve sektörümüz için en iyisine ulaşma hedefine bu toplantıyla bir adım daha yaklaşacağımızı umuyorum. Bugün artık dünyanın anladığı bir husus var, üretmeden uzun süreli olarak ekonomilerin güçlü kalması mümkün değildir. Bunun için, Endüstri 4.0 üzerinde yoğun çalışmalar yapıyorlar. Burada artık geç kalmak gibi bir lüksümüz olmadığını düşünüyorum.



Geç kalmak, arkadan gelmek, artık geldiğimiz aşama itibarıyla durağanlaşmak anlamına gelmeyecektir. Oyunun dışında kalmak anlamına gelecektir. Biz artık başkasının eline bakacak, onların yaptığı ile yetinecek bir ülke değiliz. Nesnelerin interneti çağında dünya bu dijitalleşmeye anlam katacak, yön verecek bir felsefe, bir anlayış arıyor. Bu anlayışa sahip köklerimizden tekrar yeşererek dünyaya yön verme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Medeniyetimiz bundan 800 yıl önce İbn-i Arabi ile varlıkların iletişim dilini anlatırken bugün başka bir boyutta nesnelerin interneti kavramı ile ilerliyoruz. O halde kendi felsefemizle ruhlanıp çok çalışarak dijital dünyaya dokumuzu taşımalıyız."



-"Türkiye 2023 hedeflerine ulaşmak için dijitalleşmeye odaklanmalı"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için dijitalleşmeye odaklanması gerektiğini belirterek, "Hükümetimizin 2023 yılı için belirlediği hedef bilişim sektör hacmine ulaşabilmek için sektörü sadece Türkiye içinde değil, aynı zamanda diğer ülkelere hizmet verebilecek bir 'bilişim üssü' olarak konumlandırmak gerekiyor." dedi.



Süel, Vodafone olarak yatırımlarında yerli üretimi desteklemeye önem verdiklerini ve Türkiye'nin üretim gücünün dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda, devletin yerli ürün ekosistemini geliştirmeye ve yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratmaya yönelik adımlarını desteklediklerine işaret eden Süel, "Bugün burada başlattığımız seferberlik ile de 4,5G yatırımlarımızda tedarik zincirimize katılabilecek Türkiye'de üretim yapan KOBİ'lerle etkin iletişim kurmak ve işbirliği yapmak, onların potansiyellerini hayata geçirmek ve bu potansiyeli yurtdışına da taşımak istiyoruz. Bir memleket meselesi olarak gördüğümüz KOBİ seferberliği ile 4.5G yerli yatırımlarımızı KOBİ'ler ile el ele vererek artırmak istiyoruz. Bu seferberlikle sürdürülebilir bir yerli KOBİ ekosistemi yaratmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Toplantıda verilen bilgilere göre, Vodafone, 4.5G yatırımları için KOBİ'lerden "Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel Destek Sistemleri", "RF Cihazları, Tekrarlayıcı, Anten", "RF Sarf Malzemeleri", "Enerji Altyapı Ekipmanları" ve "Santral Ekipmanları" olmak üzere 5 kategoride temin edecek. Ürünlerin Yerli Malı Belgesi'ne sahip olması tercih sebebi olacak.



-Ekosisteme katılmak için 3 kritere bakılacak



Verilen bilgiye göre, oluşturulacak yerli KOBİ ekosistemine katılmak için üç temel kriteri karşılamak gerekiyor. Buna göre, ilk şart KOBİ olmak. KOBİ, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk lirasını aşmayan ekonomik girişim olarak tanımlanıyor.



İkinci etapta, işletmecilerin 4,5G Yetki Belgelerinde yer alan yükümlülükler nedeniyle firmalardan ürün/sistem geliştirdiğini göstermeleri bekleniyor. Bunun için kullanılabilecek belgeler arasında, mevcutta üretimi ve satışı yapılan ürünler, Faydalı Model Belgesi, Patent Belgesi, TÜBİTAK Proje Destek Yazısı, üniversitelerin ilgili bölümlerinden proje onay belgesi, üniversitelerin AR-GE alanlarında faaliyet göstermek için onay/uygunluk belgesi yer alıyor.



Son olarak, Ticaret Sicil Gazetesinde işletmeye ilişkin "Amaç ve Konu" bölümünde ürün/sistem geliştirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden bir ibare olması talep ediliyor.