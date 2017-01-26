Yerli Turist Turizmin Can Simidi Oldu

Turizm sektöründe iç pazarın hareketlenmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirten Turizmci Mete Vardar, "İç pazar özellikle geçen yıl can simidi oldu diyebilirim. Daha Türk nüfusunun yüzde 7'si, 8'i seyahat ediyor" dedi.



Turizmciler, Türk turizminin hareketlenmesi için yönleri yerli turiste çevirdi. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, iç pazarın geçen yıl önemli katkılar sağladığının altını çizerek, "Genel itibariyle iç pazar bundan önceki dönemlerde açıkçası bir 10 sene, 15 sene evvel kontrat yapmakta zorlanırken şimdi en önemli pazarlardan bir tanesi haline geldi. Biz artık Eylül, Ekim gibi kontratımızı yapıp Kasım ayında satışlarına başlıyoruz. Bu da potansiyelin artmasına sebep oluyor. Otelci dostlarımızın iç pazara daha fazla önem vermesine sebep oluyor. Eskiden Avrupalı turist Rus misafirler daha uygun fiyatlarda tatil yaparken Türk tatilci de uygun fiyatlarla tatilini yapar hale geldi. Yurt içi pazarına son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve tüm birlikler daha çok inanıyorlar. İç pazar özelikle geçen yıl can simidi oldu diyebilirim. Güney sahillerinde Avrupa ve Rusya'dan doğan boşluğu biz iç pazardan en azından tamamını olmasa bile büyük bir kısmını doldurduk. Türk tatilci gerçekten potansiyel oluşturdu" ifadelerini kullandı.



"Daha nüfusumuzun yüzde 7'si, 8'i seyahat ediyor"



İç pazara daha fazla ehemmiyet ve destek verilmesi gerektiğini belirten Mete Vardar, "Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız turizmin ne yazık ki kötü geçen senesinde çok ciddi derecede efor sarf edip önemli katkılarda bulunabiliyor. Bizim iç pazarlar da özellikle tur operatörü olarak daha fazla düşünülmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir takım destekler var. Tüketiciye verilen destekler var, havayollarına verilen destekler var, yurt dışından turist getirilmesi yönünde Türkiye'de de çok büyük bir potansiyel var. Daha nüfusumuzun yüzde 7'si, 8'i seyahat ediyor. Potansiyeli daha fazla tanıtımla beraber fazla kitlelere ulaşarak tatilin bir lüks değil, ihtiyaç olduğunu daha fazla benimseterek aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu.



"6, 7 senedir çok ciddi derecede teknolojiye yatırım yaptık"



Teknolojik yatırımlara 6, 7 yıldır yoğunlaştığını ve hedefinin yurt dışına açılmak olduğunu belirten Mete Vardar, "Özellikle son 6, 7 senedir çok ciddi derecede teknolojiye yatırım yaptık. Çok ciddi bütçeler hazırladık. Şu anda 47 tane, Türkiye'de özellikle turizm alanında yazılımcılarla, ciddi derecede teknolojiye yatırımlar yaptık. Toplamda geçen yıl 800 bin misafirimizin yüzde 80'inini yurt içi turlarda, yüzde yirmisini de yurt dışı seyahatlerini organize ettik. Bu yıl hedefimiz 1 milyon tatilciyi seyahate götürmek ve bu yolda hareket ediyoruz" dedi. - İSTANBUL