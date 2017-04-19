Yerli "Transformers" Kocaeli'ye Gelecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, Türk yapımı robota dönüşebilen otomobil "Letrons"un gösterisiyle açılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl çocuk şenliklerinin temasının "Bilim ve Çocuk" olduğu aktarıldı.



Festivale katılan 41 ülkeden bin çocuğun hayallerindeki Transformers robotlarının gerçeğe dönüştüğüne şahit olacakları kaydedilen açıklamada, "12 Türk mühendisinin geliştirdiği ve tamamen yerli olan robota dönüşen otomobil Letrons, ilk gösterisini gerçekleştirecek. Gösteri, festivalin 21 Nisan Cuma günü saat 14: 00'da Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılışında gerçekleşecek." ifadeleri kullanıldı.