Yerli Tasarım Otomobil 'İstanbul Autoshow'da Sergilendi

Uçak mühendisi Dr. Ekber Onuk tarafından geliştirilen 'Onuk S56' ve 'Onuk Sazan' adlı spor otomobiller otomobil fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'İstanbul Autoshow' kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere açtı. ODD bünyesindeki 19 otomotiv markasının yeni ve satışı devam eden otomobilleri yer alıyor. Birbirinden farklı tasarımlı ve özellikli araçların sergilendiği fuarda tamamen Türk tasarım olan spor otomobil 'Onuk S56' ve 'Onuk Sazan' ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Geçmişte yerli seri üretim olan Anadol STC-16 projesinde de görev yapan uçak mühendisi Dr. Ekber Onuk tarafından geliştirilen 'Onuk S56' ve 'Onuk Sazan' adlı spor otomobiller ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Fuar'daki tek Türk markası olan Onuk'un patronu Dr. Ekber Onuk, tasarımını yaptıkları araçların özelliklerinden bahsederek, "Şuanda fuardaki tek Türk markasının standında bulunuyorsunuz. Bunun değişik bir duygu olması lazım. Biz bu stantda gördüğünüz araçları üretiyoruz. Küçük seri üretim için hazırlanan araçlar bunlar. İki modelimiz burada gösterilmekte; bir tanesi ortadan motorlu enine Ford ecoboost kullanan bir spor otomobil bundan senede yaklaşık 50 tane yapmayı planlıyoruz. Hem Türkiye pazarı için hem de Amerika için" dedi.



Türk mühendisleri güvenilmesi gerektiğini belirten Onuk, "Diğer araç ise 'Sazan'. Sazan, benim kaybettiğim oğlumun okuldaki takma adı. Araba'nın üstündeki logo da onun el yazısıyla yazılmış. O bir süper araba ondan sene de 2 ya da 3 tane yapmayı planlıyoruz. 530 beygirlik ortadan boyuna bir motoru var. Gördüğünüz gri araç 2009'daki prototip. Arkada bulunan şasi ise Türkiye Otomobil Federasyonu'nun normları çerçevesinde dizayn edilmiş GT3 ile yarışabilecek bir şasi. Türk mühendisine güvenmek lazım. Biz yabancılarla boy ölçülüp Türkiye sınırları içerisinde kalmamamız lazım zaten bunu hedefliyoruz" diyerek sözlerine son verdi. - İSTANBUL