Yerli Soba, Doğal Gazı Tahtından Edecek

Türkiye'de yüzde yüz yerli üretim olan bir buluş sayesinde, vatandaşın cebinden ısınmak için yüzde 40 oranında daha az para çıkacak. Bir ton yakıtı 500 liraya mal olan ısıtıcı, şimdiden 56 ülkeye ihraç ediliyor.



Manisa'da üretimi yapılan ve Diyarbakır'da 18 Nisan'da başlayıp 22 Nisan'da sona eren Tarım Hayvancılık Fuarı'nda sergilenen bir buluş, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tamamı yerli parçalar kullanılarak yapılan ısıtıcı, gireceği her evde yüzde 40 oranında tasarruf sağlayarak vatandaşların cebinden daha az para çıkmasını sağlayacak. Daha şimdiden 56 ülkeye ihraç edilen icat iç pazarda etkin olursa doğal gazı tahtından edecek.



Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kızılkaya Mühendislik Ortadoğu Satış ve Pazarlama Müdürü Meşedin Nali, Kozlusan marka olan cihazın tamamen yerli üretim olduğunu söyledi. Cihazların katı yakıt ve peletli olarak ikiye ayrıldığını belirten Nali, peletli ısıtıcıyı daha çok Avrupa'ya ihraç ettiklerini kaydetti. Nali, "Yakıtın hammaddesini çalı çırpı, samandan oluşturuyor. Bunun içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Isıtıcıdan çıkan ateş direk bu preslenmiş maddeden yanıyor. Yıl bazında bir ailenin veya bir binanın yüz ton kömür tüketimi varsa, bu maddeyi kullandığınız zaman ortalama yüzde 40 bir tasarrufunuz oluyor ve yüzde 100 bir verim alıyorsunuz. Seralarda büyük cihazlarımız var, tavuk çiftliklerine veriyoruz, bat illerinde biraz daha fazla kullanılıyor. Meksika, İngiltere, Romanya'ya gönderdik. Fiyatı çok ucuz, ısıtıcıya atılan yakıtın ton fiyatı 500 lira. Kömüre bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Tüketici, kömüre yılda 10 bin lira veriyorsa, bu cihazı kullandığında direkt 6 bin liraya düşüyor, 4 bin lira tüketicinin cebinde kalıyor ekstra yüzde yüz daha fazla bir verimle çalışıyor. Ekonomiye çok büyük katkıları olan bir cihazdır. Yakıtın hiçbir şekilde hava kirliliğine neden olacak durumu yoktur. Bilakis tamamı çalı çırpıdan yapıldığı için doğa dostudur. Bu ısıtıcı sayesinde vatandaş, doğal gaz kullanıyorsa yüzde 20, kömür kullanıyorsa yüzde 40 oranında kar elde etmiş oluyor. Tamamen yerli üretimdir ve üretim yeri Manisa'dır. Hiçbir parçasını yurt dışından almıyoruz, bilhassa bunu 56 ülkeye, Ortadoğu, Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Şu anda Irak tarafından çok fazla siparişlerimiz var. Gönül ister ki Türkiye pazarında daha fazla talep olsun insanımız kazansın. Yavaş yavaş Türkiye pazarına giriyoruz" dedi. - DİYARBAKIR